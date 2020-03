Blåt blod er ikke immunt overfor coronavirus. Det blev helt tydeligt onsdag, da det i overskrifter verden over hed sig, at den britiske prins Charles er blevet konstateret smittet med Covid-19.

Men selvom langt de fleste briter ønsker deres kommende konge god bedring, er der også nogle, der sætter spørgsmålstegn ved situationen. For hvorfor må prins Charles noget, som andre ikke må? Konkret svæver spørgsmålene omkring to ting:

Først og fremmest undrer flere sig over, at den britiske prins og hans hustru har fået adgang til at blive testet, når tusindvis af sundhedspersonale og syge briter ikke kan.

Ifølge den pressemeddelelse, som kongehuset sendte ud, har prinsen kun milde symptomer og er ellers ved godt helbred.

Prinsen her fotograferet med hustru hertuginde Camilla tidligere i marts. Hertuginden er testet negativ for coronavirus. Foto: POOL Vis mere Prinsen her fotograferet med hustru hertuginde Camilla tidligere i marts. Hertuginden er testet negativ for coronavirus. Foto: POOL

Men hvordan hænger det sammen med det faktum, at sundhedsvæsnet i Storbritannien kun tester dem, der er så syge, at de skal indlægges, for coronavirus?

Det spørgsmål stiller et utal af brugere på Twitter.

'Jeg ønsker prins Charles god og hurtig bedring. Men taget betragtning, at hans symptomer angiveligt er milde, undrer jeg mig ligesom andre over, at han er blevet testet, når sundhedspersonale og andet plejepersonale ikke kan blive testet,' skriver eksempelvis Joan McAlpine, der udover at være journalist også sidder i det skotske parlament. Hun fortsætter:

'Min nevø, som har voldsom astma og en infektion i brystet, blev for nylig nægtet en test.'

Den britiske sundhedsminister Edwards Argar afviser dog torsdag, at prinsen skulle have »sprunget over i køen«, og siger desuden, at prins Charles leverede op til kriterierne for at blive testet:

»Jeg vil ikke kommentere prinsens lægebehandling eller hans særlige position, for det er en personsag. Jeg kommenterer ikke nogen personsager,« siger han ifølge Mirror.

Samme melding lyder fra Catherine Calderwood, der står i spidsen for det skotske sundhedsvæsen, der udførte testen. Hun er tilfreds med testen af både prins og hertuginde. Men det er ikke alle skotter, der er tilfredse. Den anden undren, der breder sig, omhandler nemlig prinsens ophold i netop Skotland.

Regeringen anbefaler klart og tydeligt, at briterne ikke rykker for meget rundt i landet og dermed risikerer yderligere spredning af coronavirussen.

Her Balmoral Castle i Skotland, hvor prins Charles nu opholder sig. Foto: POOL Vis mere Her Balmoral Castle i Skotland, hvor prins Charles nu opholder sig. Foto: POOL

Men det er netop det modsatte af, hvad den 70-årige prins og hans hustru har gjort.

I kølvandet på udbruddet flyttede de søndag ud af deres residens i London for i stedet af drage nordpå mod det skotske højland, hvor Balmoral Castle ligger.

En flytning, som får flere til at ryste på hovedet på Twitter. Heriblandt den skotske sportskommentator Derek Rae, der ønsker tronfølgeren god bedring, men skriver:

'Det er helt legitimt at stille spørgsmål ved, at rådgiverne ikke mente, det var uansvarligt at rykke til Balmoral i en tid, hvor den skotske regering henviser til at gøre det modsatte.'

Andre Twitter-brugere går skridtet længere og udtaler decideret kritik af, at man med flytningen har udsat både helikopterpiloter og personalet på det skotske slot for smittefare.

Den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, svarede onsdag på spørgsmålet om, hvorvidt det fortsat er regeringens anbefaling, at man ikke søger tilflugt i det skotske højland:

»Vi ønsker, at folk opfører sig ansvarligt. Vi vil ikke have, at folk ser højlandet og øerne som steder, man kan søge tilflugt fra virussen.«

»Helt åbenlyst er der jo mennesker, der har hjem i Skotland, og som beslutter at tage derhjem, men vi bør alle opføre os ansvarligt,« siger hun til Salisbury Journal.