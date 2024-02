Det er den mest fotograferede familie i Norge.

Nu har de frigivet en række helt private billeder, hvor de selv har stået bag kameraet.

Der er tale om den norske kongefamilie – og torsdag stod dronning Sonja bag åbningen af en helt ny udstilling, hvor man kan se øjebliksbilleder fra 1890 til 1990.

»Med de kongelige selv som fotografer,« som det lyder på det norske kongehus' hjemmeside.

Her ses daværende prins Haakon, kronprins Harald og kong Olav i Sikkilsdalen i 1977. Foto: Dronning Sonja / Dronning Sonja KunstStall Vis mere Her ses daværende prins Haakon, kronprins Harald og kong Olav i Sikkilsdalen i 1977. Foto: Dronning Sonja / Dronning Sonja KunstStall

Udstillingen viser blandt andet kongefamiliens egne billeder helt tilbage fra dronning Maud og kong Haakons tid og op til nutidens kongepar.

»Publikum vil se unikke og personlige billeder, som aldrig er blevet delt før, såsom kronprinsesse Märthas dokumenterede hjemkomst fra krigen og kong Olavs billeder fra hans mange rejser,« lyder det i omtalen på Kongehusets hjemmeside.

På et af billederne kan man eksempelvis se kong Harald, da han i 1977 endnu var kronprins, sidde i en båd sammen med sønnen Haakon, der engang skal overtage tronen efter sin far.

Fotografen bag det billede er dronning Sonja selv.

Her ses et billede af prins Harald i Sälen i Sverige den 10. april 1940, så han kunne få udstedt et nødpas. Foto: Kronprinsesse Märtha / Dronning Sonja KunstStall Vis mere Her ses et billede af prins Harald i Sälen i Sverige den 10. april 1940, så han kunne få udstedt et nødpas. Foto: Kronprinsesse Märtha / Dronning Sonja KunstStall

På et andet billede – der er taget samme år – ses den daværende lille prins sammen med sin far, Harald, og den daværende konge, Olav, der regerede frem til sin død i 1991.

Billedet er taget i sneen i Sikkilsdalen.

Andre billeder viser kong Haakon, der var Norges konge fra 1905 til 1957.

På et af billederne, der er taget af Kongens hustru, dronning Maude, ses han i 1910 sammen med parrets søn, den senere kong Olav.

Her ses kong Haakon og kronprins Olav i Bygdø kongsgård i 1910. Foto: Dronning Maud / De kongelige samlinger / Dronning Sonja KunstStall Vis mere Her ses kong Haakon og kronprins Olav i Bygdø kongsgård i 1910. Foto: Dronning Maud / De kongelige samlinger / Dronning Sonja KunstStall

Dronning Sonja afsluttede – naturligvis, fristes man til at sige – åbningen af udstillingen med at tage et billede af de fremmødte fra scenen.

Udstilling kan ses på Dronning Sonja KunstStall frem til 19. januar næste år.