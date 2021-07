Det er nu et år siden, at grevinde Alexandra sidst hævede apanage.

Pengene, som hun har fået af de danske skatteydere, siden hun blev skilt fra prins Joachim i 2005, besluttede hun at frasige sig, da prins Felix blev 18 år.

Siden har hun været fri.

Vi har faktisk som borgere ikke længere ret til at have en mening om, hvad hun render og laver, og hvad hun bruger sine penge på.

Om hun bruger dem på ansigtsløftninger, dyre rejser, haute couture eller eksklusive boliger vedkommer ikke længere os.

Alexandras beslutninger rager kun Alexandra.

Det må være rart.

For vi danskere har nemlig kun ret til at have en mening om, hvad de kongelige render og laver, når det er os, der betaler gildet.

Det er ikke hvad som helst, vi gider betale for.

Det er vi i øvrigt ikke alene om – briterne har også en klar holdning til, hvad deres kongelige laver, og de støttede overvældende dronning Elizabeths beslutning om en såkaldt 'hård Megxit'. Ingen penge til eksil-royale i Santa Barbara, der sidder i dyre havemøbler og taler med Oprah Winfrey.

Hertuginde Meghan og prins Harry hos Oprah Winfrey i marts. Foto: Handout . Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry hos Oprah Winfrey i marts. Foto: Handout .

Både danskere og briter er enige om, at de kongelige skal arbejde for føden. Det er os, der er arbejdsgivere. Og deres popularitet afhænger af, hvor godt vi synes, de gør deres job.

Kongehuset eksisterer kun med folkets opbakning, og der følger en gigantisk byrde med apanagen. Lænker. Uskrevne regler og krav om, at de kongelige skal opføre sig mere end eksemplarisk. At de bør bruge pengene fornuftigt og ikke være grådige.

Da kronprins Frederik i januar 2020 indrømmede, at han og kronprinsesse Mary havde købt en skihytte for 10 millioner kroner i glamourghettoen Verbier – som ugebladet Her og Nu så senere afslørede, at de lejede ud for klækkelige summer på AIRBNB, blev danskerne forargede. Det viste sig nemlig, at kronprinsparret kunne fore deres i forvejen store pung med lejeindtægter fra rige skientusiaster.

Kronprins Frederik indrømmede, at kritikken gjorde indtryk og Kongehuset meddelte kort efter, at den dyre chalet i Schweiz ikke længere kunne lejes.

Kronprinsparret i Verbier, Schweiz med hele familien. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere Kronprinsparret i Verbier, Schweiz med hele familien. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Prins Joachims apanage kommer vi heller ikke uden om. Han arbejder nærmest ikke som kongelig længere, men er blevet forsvarsattaché i Paris. Men en særkonstruktion vedtaget i Folketinget gør, at han stadig modtager sine 3,9 millioner kroner i apanage om året.

Folketingets overvældende opbakning til apanagen matches – desværre for ellers hårdt arbejdende prins Joachim – ikke i befolkningen. 46 procent mener, at pengestrømmen til Paris bør stoppe, mens 27 procent har det fint med, at den fortsætter, ifølge en YouGov for B.T. foretaget i juni.

Der er selvfølgelig bred opbakning til Dronningen og Kronprinsparrets apanage i befolkningen. Vi er overvældende glade for vores kongehus, og vi vil selvfølgelig også gerne betale, for det arbejde de udfører.

Bare ikke det, de ikke udfører.

Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai efter at han er blevet student fra Gammel Hellerup Gymnasium, onsdag den 23. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai efter at han er blevet student fra Gammel Hellerup Gymnasium, onsdag den 23. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Grevinde Alexandra arbejdede til sidst ikke ret meget for Kongehuset. Hendes opgaver blev færre og færre, og til sidst tog hun beslutningen om at sige farvel til det hele. Inklusive de 2,6 millioner apanage-kroner.

Det gør nu, at hun kan leve helt frit. Og det må man sige, hun gør.

Hun har fået ny kæreste – i maj kunne B.T. afsløre, at hun danner par med forretningsmanden Nicolai Peitersen. Hun flytter snart i ny lejlighed i København K. Og hun har fået job som Director of Client Programmes hos B&O – hun er tilbage som erhvervskvinden, der tjener egne penge.

»Jamen, jeg kan bare sige, at jeg er lykkelig. Jeg er et godt sted i mit liv,« sagde grevinde Alexandra til B.T. forleden, da hun åbnede en ny Bang & Olufsen-butik i Odense.

I sidste uge afslørede Billed-Bladet, at grevinden havde fået en ansigtsløftning. Bladets journalister havde opdaget et ar ved grevindens øre, og Alexandra måtte indrømme, at hun havde fået en såkaldt 'mini-ansigtsløftning' og en øjenoperation.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan den historie var blevet modtaget af danskerne, hvis grevinden stadig fik apanage.

Folk var sikkert blevet forargede over, at deres penge skulle bruges på kosmetisk kirurgi.

Det kan vi ikke længere, og det gør vi ikke længere. Nyheden gik hele kongeriget rundt, og ingen løftede et øjenbryn.

Ingen moraliserede. Ingen kongehuseksperter var forargede.

Alexandra er nemlig fri af apanagens lænker.