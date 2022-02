Det kan godt være, at kronprinsesse Mary allerede nu er et af de mest synlige medlemmer af det danske kongehus. Men når hun bliver dronning, kommer hun for alvor til at træde i karakter.

»Hun vil spille en meget fremtrædende rolle. Hun vil ikke være nogen usynlig dronning,« siger historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

Han bakkes op af kongehusekspert Lars Hovbakke-Sørensen, der forklarer, at fremtidens kongelige ikke bare kan sidde inde bag slottets tykke mure. I dag bliver det forventet, at man er synlig hele tiden.

Men det bliver heller ikke noget problem for kronprinsesse Mary.

Kronprinsparret, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, efter åbningen af 'En dronnings smykkeskrin' på Amalienborgmuseet i Christian VIII's Palæ på Amalienborg. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprinsparret, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, efter åbningen af 'En dronnings smykkeskrin' på Amalienborgmuseet i Christian VIII's Palæ på Amalienborg. Foto: Philip Davali

»Hun har været uhyre flittig i forhold til at få protektioner. En fond og en pris og en masse protektioner. Det betyder, hun har fået en stor plads i danskernes hjerter. Det viser meningsmålinger også,« siger han.

Kronprinsessen har igennem sit arbejde i MaryFonden og Kronprinsparrets Priser anlagt en mere social profil, end man tidligere har set. Kronprinsesse Mary er også gået ind i LGBT+-sagen, og disse emner tager Kronprinsessen med, når hun bliver dronning.

Men der er også noget, hun formentlig bliver nødt til at forlade.

»Der kan være nogle ting om kvinder og børns rettigheder i udlandet, som hun beskæftiger sig med nu, som hun måske ikke ville kunne gøre den dag, kronprins Frederik bliver konge. Fordi det kan være grænsende til politisk. Der kan det godt være, hun bliver nødt til at nedtone kampen for kvinders rettigheder i andre lande. Det kan let blive en form for udenrigspolitik, som hun fører uden om regeringen. Det duer ikke i et konstitutionelt demokrati,« siger Hovbakke Sørensen.

Kronprinsesse Mary i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprinsesse Mary i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. Foto: Ida Marie Odgaard

Han forklarer, at det også er vigtigt, at Kronprinsparret beskæftiger sig med nogle af de ting, dronning Margrethe interesserer sig for, så det ikke kun bliver de mere moderne emner.

»Der er jo også danskere, der ikke beskæftiger sig med motionsløb og den type musik, de interesserer sig for. Der er det supervigtigt, at man appellerer bredt, når man er kongepar,« siger han.

Ifølge Hovbakke Sørensen kommer kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til at minde en del om det tidligere kongepar, kong Frederik og dronning Ingrid.

»De minder på mange måder om dem. Kronprins Frederik minder om kong Frederik 9., som også var meget folkelig og nede på jorden. Men han havde også en hustru, dronning Ingrid, der supplerede med sine interesserer for kunst og kultur,« siger han.

Kronprinsesse Mary taler med internt fordrevne i en landsby nær Kaya i Burkina Faso torsdag den 28. oktober 2021. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprinsesse Mary taler med internt fordrevne i en landsby nær Kaya i Burkina Faso torsdag den 28. oktober 2021. Foto: Ida Marie Odgaard

Det er Sebastian Olden-Jørgensen enig i.

»Dronning Ingrid var også agtet, men Mary kan gå endnu længere frem. Hun er allerede rigsforstander, og hun har sin egen fond. Hun markerer sig meget tydeligt i flere retninger i lidt politiske sager. Og ikke kun sammen med Kronprinsen. Også ret meget selv,« siger han og bemærker, at Kronprinsessens stil passer perfekt til tidsånden:

»Det er jo også en tørst efter synlige moderne kvinder. Den imødekommer hun.«

Olden Jørgensen mener også, at Kronprinsessens mere sociale projekter bliver vigtige for fremtidens kongehus – også fordi kronprins Frederik har nogle helt andre interesserer.

2022 bliver kvindernes år i Kongehuset. Både kronprinsesse Mary og dronning Margrethe bliver fejret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 2022 bliver kvindernes år i Kongehuset. Både kronprinsesse Mary og dronning Margrethe bliver fejret. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror, at hun vil videreføre det hele. Hun har valgt en meget seriøs linje. Det er socialpolitik. Det er måske også mere seriøst end rockmusik og sport. Måske vil hun blive endnu bredere, men hun har også haft rigtig god tid til at forberede,« siger Olden Jørgensen.

Dog advarer han om, at kronprinsesse Mary skal passe en anelse på med ikke at blive for dominerende.

»Hun bliver en meget synlig dronning, som måske ligefrem skal passe på, at folk ikke synes, hun er for dominerende. Der kan hun måske endda ligefrem få en ny usynlig streg i sandet, som hun skal passe på, at hun ikke træder over. Det går jo glimrende nu, men spillereglerne ændrer sig, når de bliver kongepar,« siger han.

Og det står ikke præcis i nogen bog, hvad der ændrer sig, men de kongelige lever jo på folkets betingelser.

»Man skal kunne aflæse omgivelsernes betingelser,« lyder det fra Olden-Jørgensen.