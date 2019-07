Da hertuginde Meghan sidste torsdag overværede en Serena Williams-kamp under Wimbledon, bad hendes sikkerhedsvagter andre tilskuere om at lade være med at tage billeder af hende.

Det skriver den tidligere BBC-vært og tennisentusiast Sally Jones i en klumme i The Telegraph.

Hun var selv til stede under kampen og sad faktisk lige i nærheden af hertuginden, som sad i The Royal Box - et område tiltænkt royale gæster.

Hun kalder den tidligere skuespillerindes opførsel for ‘barnlig’.

I klummen beskriver hun, at hun sad og tog billeder af Serena Williams på banen, da sikkerhedsvagter kom hen og sagde, at hun ikke måtte tage billeder af den 37-årige hertuginde.

Og det faldt ikke i god jord hos den 64-årige journalist, der som bekendt gik til tasterne. Til Daily Mail uddyber hun sin kritik:

»Harry og Meghan ser sig selv som A-kendisser fremfor royale, der udfører deres pligter.«

»De er kontrolfreaks.«

Sally Jones er ikke den eneste, der langer ud efter hertuginde Meghan optræden. Den britiske tv-vært Piers Morgan, der tidligere har kritiseret hertuginden, gav tirsdag sit besyv med i sit show Good Morning Britain ifølge The Sun.

»Hvis du vil være privat, så tag tilbage til Amerika og vær privat,« udbrød han.

Han klantrede hertuginde Meghan for at sætte sig i området for royale under Wimbledon, hvis hun ikke ville have opmærksomhed.

»Ærligt talt, det er en joke. Du er nødt til at finde ud af, hvad du vil. Vil du være offentlig eller privat person?«

Den britiske tv-vært Piers Morgan har før udtrykt sin utilfredshed med hertuginde Meghan. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Den britiske tv-vært Piers Morgan har før udtrykt sin utilfredshed med hertuginde Meghan. Foto: JOHN SIBLEY

Det er langt fra første gang, Sussex-hertugparret møder kritik for deres ønske om at holde sig under radaren af og til.

Da deres søn, Archie, skulle døbes i weekenden, foregik det meget ulig de britiske traditioner bag lukkede døre. Herefter blev to udvalgte billeder sendt ud til offentligheden.

Samme hemmelighedskræmmeri prægede sønnens fødsel.

Royale fans måtte derfor vente et par dage, før de første gang fik et smugkig af den royale baby. Også dette skete med udvalgte billeder taget af en særlig fotograf.