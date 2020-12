Som kongelig må man finde sig i at have offentlighedens interesse. En meget nærgående interesse i visse tilfælde.

Det måtte den svenske kronprinsesse Victoria sande, da der torsdag var en fremmed, som forsøgte at komme ind til hende og familien.

Det skriver den svenske avis Expressen. Hoffet har bekræftet episoden overfor den svenske avis og beretter, at sagen nu bliver håndteret af politiet.

»Der har været en hændelse ved portene, men der har ikke været et indbrud. Det er en politisag,« siger Margareta Thorgen, der er det svenske hofs pressechef.

Hun vil ikke afsløre, om der var nogen hjemme på Haga Slot, som kronprinsessens hjem hedder. Men kommer dog med en uddybende kommentar:

»Som du sikkert ved, så er der vældig meget hjemmearbejde.«

Det er det svenske sikkerhedspoliti, der nu har sagen. De har været på stedet for at tale med vagterne, der altid står klar til at beskytte slottets beboere.

Det er dog ikke første gang, en person viser stor interesse for den svenske kronprinsessefamilie.

Da en 41-årig dansk mand undslap et psykiatrisk bosted i 2005, tøvede man ikke med at advare det svenske hof.

Han var nemlig besat af kronprinsesse Victoria og mente, at han var forlovet med hende, og derfor mente man, det var på sin plads at lade beskeden nå over Øresund til det svenske kongehus.

Derudover har der også været andre tilfælde med fremmede, der kom på uventet besøg i europæiske kongehus.

Eksempelvis måtte engelske dronning Elizabeth finde sig i at få besøg i sit soveværelse. Det var den 32-årige Michael Fagan, som trængte ind på Buckingham Palace via et nedløbsrør.

Michael Fagan blev aldrig dømt for at have begået indbrud, men han havde drukket noget vin, mens han var på slottet. Han fik derfor en dom for tyveri.

Michael Fagan har flere gange udtalt sig om sagen i medierne, og senest er det blevet gengivet i den populære Netflix-serie 'The Crown', der handler om op- og nedture i det engelske kongehus.

Episoden i serien er dog lavet med visse kunstneriske friheder, selvom den har grobund i en sand historie.