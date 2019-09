Nå det svenske tronfølgepar i disse dage er på besøg i Danmark, er det ikke kun en mulighed for, at de får styrket deres relationer til det danske kronprinspar.

Det er også en god mulighed for kronprins Frederik at vise, at han er klar til en dag at overtage stafetten fra sin mor og blive majestæt.

Det vurderer kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen.

»Han har det forhåbentlig godt med det, for han skal jo vænne sig til, at det er ham, der bliver regent. Det er ikke Mary. Det er ham, der skal trække det største læs,« siger Søren Jakobsen.

Han bliver en folkelig regent, og han er mere i øjenhøjde med folk end hans mors nogensinde vil være. Uanset, hvor respekteret hun er. Søren Jakobsen om kronprins Frederik

Kronprins Frederik har aldrig lagt skjul på, at det med at holde taler ikke er hans kop te.

Og da kronprinsesse Mary til gengæld mestrer disciplinen særdeles godt, har det i mange år været hende, der har taget sig af mange af de taler, der skulle holdes.

»Jeg tror, man må sige, at Mary generelt har vist sig at være den bedste frontfigur. Han er kommet efter det på det seneste, og han har også været i træning, da Dronningen var i Argentina, og han var regent, så det kommer nok,« siger Søren Jakobsen og tilføjer:

»Men selv hvis det ikke kommer – og han ikke kan matche Mary på talepunktet, så tror jeg, at man i offentligheden gerne vil tilgive ham. Han bliver en folkelig regent, og han er mere i øjenhøjde med folk end hans mor nogensinde vil være. Uanset, hvor respekteret hun er.«

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var mandag aften værter ved en privat middag for det svenske kronprinsessepar, kronprinsesse Victoria og prins Daniel i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg i København. Foto: KONGEHUSET Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var mandag aften værter ved en privat middag for det svenske kronprinsessepar, kronprinsesse Victoria og prins Daniel i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg i København. Foto: KONGEHUSET

Ifølge Søren Jakobsen er Kronprinsen dog trådt mere frem de seneste år.

De senere år har han dog påtaget sig flere og flere store opgaver. I forbindelse med det svenske tronfølgepars besøg, som er en del af et svensk erhvervsfremstød, har han da også voldsomt travlt.

Især onsdag bliver en lidt vild dag for den danske kronprins, der skal bruge det meste af formiddagen og det første af eftermiddagen på at guide sine svenske gæster rundt, hvorefter han skal flyve til Norge.

Her skal han klokken 18 stå for åbningen af den danske arkitekt Bjarke Ingels' bygning 'The Twist' i Kistefos.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger sammen med svenske Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel FN-Byen i Københavns Nordhavn, tirsdag den 17. september 2019.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger sammen med svenske Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel FN-Byen i Københavns Nordhavn, tirsdag den 17. september 2019.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Ifølge Søren Jakobsen peger det også på, at kronprins Frederik er begyndt at træde ud af sin hustrus skygge.

»Det kan godt være, at Mary er bestyrelsesformand derhjemme, men ved sådan et besøg, så er det ham, der er foran Mary, og derfor skal han også lave mere, end hun gør. Og nu, hvor Dronningen er ude at rejse, er han indsat som regent og rigsforstander,« siger han.

Han mener, at Kronprinsen og Kronprinsessen er et rigtig godt par:

»Mary har været et godt valg for monarkiet. Og samlet set står de to til at blive et rigtig match som officielle repræsentanter. Det viser deres meget forskelligartede fremtræden.«

Kronprins Frederik har det godt, når han har kronprinsesse Mary ved sin side. Men han skal lære også at stå på egne ben, mener Søren Jakobsen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik har det godt, når han har kronprinsesse Mary ved sin side. Men han skal lære også at stå på egne ben, mener Søren Jakobsen. Foto: Ida Marie Odgaard

Kongehuset vil ikke oplyse, hvor dronning Margrethe er rejst hen – blot at hun er ude af landet i et ’privat anliggende’.

Ifølge Søren Jakobsen er der god sandsynlighed for, at Dronningen er taget til sit franske vinslot Château de Cayx, da hun er kendt for at tage derned i efteråret.

Og at hun bevidst på en diskret måde har planlagt turen i forbindelse med det svenske besøg, så kronprins Frederik og kronprinsesse Mary kunne stå på egne ben.

»Det er simpelthen diplomati fra hendes side, at hun tænker, at det skal de have for dem selv. Jeg ser det som en del af den overdragelsesproces, som Dronningen er i gang med til næste generation,« siger han.