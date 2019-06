Det danske kongehus har gennem længere tid haft stor succes på sociale medier, og under dette års Royal Run kom danskerne tættere på Frederik, Mary og kronprinsparrets børn end nogensinde før.

Men hvis man tror, det hele er styret af tjekkede kommunikationsfolk, så tager man fejl.

Når kronprins Frederik og kronprinsesse Mary deler opslag på Instagram, der er skrevet i jeg-form, så er det nemlig de kongelige selv, der står bag.

Således var det også prins Christian selv, der stod bag ordene, da han delte et opslag på kongehusets Instagram umiddelbart inden, at han, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine skulle løbe under Royal Run.

Vis dette opslag på Instagram Om lidt vil jeg sammen med mine søskende løbe en familie-mile. Vi glæder os til at løbe i mål over slotspladsen H.K.H. Prins Christian. Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 10. Jun, 2019 kl. 6.07 PDT

»Vi udvikler hele tiden kongehusets digitale platforme, og den proces er den kongelige familie også selv en stor del af,« siger kommunikationschef i kongehuset, Lene Balleby, og fortsætter:

»Gennem det seneste år har vi på de sociale medier delt opdateringer med billeder og videoer fra de kongelige selv: fra Kronprinsens take over og spørgesession ved Royal Run til Kronprinsessens egne billedreportager fra besøg i udviklingslande og senest fra Women Deliver-konferencen i Canada. Derudover deler kronprinsfamilien og prins Joachim og prinsesse Marie også af og til hverdagsøjeblikke med egne billeder og tekster.«

Mange danskere er til stede på Instagram og Facebook, og derfor er det også naturligt, at det danske kongehus er der, fortæller Lene Balleby.

»Kongehuset ønsker at være, hvor danskerne er. Derfor er det også helt naturligt, at den kongelige familie ved særlige lejligheder kommunikerer direkte på de forskellige platforme,« siger kommunikationschefen.

Det danske kongehus kom på Instagram i 2016 og har i skrivende stund 321.000 følgere, mens 246.000 følger med på Facebook. Spørger man ekspert i digital kommunikation og sociale medier Benjamin Rud Elberth, så gør kongehuset det overraskende godt.

»Jeg var kritisk, da de gik på Instagram, for jeg troede, man kun ville vise et poleret billede af kongehuset, men de anelser har de gjort til skamme. Man får rigtig meget ‘behind the scenes’,« siger Benjamin Rud Elberth.

Han mener, at kongehuset trods udfordringer, har fundet en rigtig fin måde at kommunikere til danskerne på.

»Det er faktisk ikke særlig nemt at være kongehuset på sociale medier. De må ikke lave reklame, og de må ikke afsløre for meget for meget, men de klarer det rigtig godt, og de har formået at få en fed personlig tone,« siger Benjamin Rud Elberth.

Synes du, at Kongehuset gør det godt på Instagram?

Han fremhæver især Frederik og Mary som værende særligt gode til at bruge Instagram.

»Man kan se den passion, der flyder ud, især hos kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Når de løber Royal Run, og man kommer tæt på dem, er man ikke i tvivl om, at de virkelig lægger kærlighed i det.«

Og det er bestemt ikke dumt tænkt af kongehuset, når de lader danskerne komme tættere på, og når man eksempelvis lader kronprins Frederik svare på spørgsmål på Instagram. Det er nemlig helt uvurderlig reklame for kongehuset.

»Der er ikke noget, der kan slå det. At det er dem selv, der skriver, det er jo det, man kun i sin vildeste fantasi kan håbe på,” siger Benjamin Rud Elberth, der fremhæver både Royal Run og Dronningens Instagram-julekalender som noget af det, der har virket allerbedst på Kongehusets profil.

Frederik og Mary delte blandt andet dette billede med en personlig tekst på Instagram under Royal Run i år. Foto: Kongehuset Vis mere Frederik og Mary delte blandt andet dette billede med en personlig tekst på Instagram under Royal Run i år. Foto: Kongehuset

Selvom eksperten primært har ros tilovers for Kongehusets evner på sociale medier, så mener han dog, at der bliver delt alt for mange opslag på profilen. Og så er der Facebook.

»Jeg synes ikke, de har knækket koden på Facebook, og det er jo der, danskerne er. Men det bliver lidt småkedeligt. Det er ret tydeligt, hvad deres favoritmedie er,« siger Benjamin Rud Elberth.

Næste skridt for kongehuset på Instagram kunne sagtens være, at man så kronprins Frederik få sin egen profil, når han en dag bliver konge, mener Benjamin Rud Elberth.

»Vi har en dronning, der har slået en tone an af dannelse og formalia, men hvilken tone vil han slå an? Det bliver rigtigt sjovt at se. Kommer den nye kong Frederik til at bruge hjerte-emojis, når han svarer folk?« lyder det fra Benjamin Rud Elberth, der også mener, det er oplagt, at børnene får deres egne profiler på længere sigt.