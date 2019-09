I disse dage er kronprins Frederik og kronprinsesse Mary værter for et fornemt besøg fra vores svenske naboer.

De har besøg af Sveriges kronprinsesse Victoria og prins Daniel, og her til aften har Kongehuset delt et privat billede fra Amalienborg.

Dronning Margrethe er ikke i Danmark lige nu, og derfor er det danske kronprinspar, som tager sig af besøget.

Her til aften er de værter ved en privat middag på Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

På Kongehusets facebookside har man sammen med billedet skrevet en tekst.

Her forklarer man, at formålet med det svenske besøg er at styrke og udvikle de to landes relationer inden for sundhedssektoren og den grønne omstilling.

Desuden vil besøget have fokus på FN’s 17 verdensmål.

De kommende dage vil de fire besøge FN-Byen, Amager Bakke, Rigshospitalet, Øksnehallen, House of Green og Dansk Industris Topmøde i København.