Kronprins Frederik er populær som aldrig før, og hans ældste søn, prins Christian, der torsdag fyldte 15 år, bliver rost for sit naturlige talent for at være kongelig.

Men selv om det går godt for kongehuset, så er der alligevel en faldgrube, som kronprins Frederik og prins Christian skal have for øje, hvis de fortsat vil have succes, når de en dag selv overtager rollen som statsoverhoved.

For skal kongehuset have en lys fremtid, så skal kronprinsparret tænke på, hvem de omgås. Det kan nemlig skabe problemer, hvis kongehuset bliver for elitært, lyder det for professor emeritus i retshistorie ved Københavns Universitet Ditlev Tamm.

Han har gennem årtier blandt andet set på kongehuset i et retshistorisk perspektiv. Og han mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis kronprinsparret bliver for fast en del af jetsettet eller sender deres børn på nøje udvalgte eliteskoler, som privatskolen i schweiziske Verbier eller Tranegårdskolen i Hellerup. Sidstnævnte er godt nok en folkeskole, men en af landets bedste og i et meget eksklusivt område.

Men min pointe er, at det er uheldigt, hvis kongehuset bliver identificeret med en jetset-tilværelse og ikke med en dansk, normal tilværelse Ditlev Tamm, professor emeritus i retshistorie

»Der er jo ingen grund til at have et kongehus, hvis ikke befolkningen kan være 'stolt' af sit kongehus som en repræsentant for landet og landets værdier. Og det er meget vigtigt, at kongehusets måde at optræde på afspejler dem – og at man ikke kommer til at afspejle eller blive identificeret med værdierne hos en mindre del af eller en særlig klasse af samfundet,« siger Ditlev Tamm.

Kronprinsparret er ellers blevet rost meget for at sende deres børn i en almindelig folkeskole. Skolen er dog ikke bare den lokale distriksskole, men landets andenbedste folkeskole, hvis man måler på karaktergennemsnittet for 2019. Kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen har også noteret sig, at kronprinsparrets børn går på en nøje udvalgt folkeskole.

»Det er jo ikke en hvilken som helst folkeskole, de går i. Det er jo i et 'velhaver-reservat' i whiskeybæltet, og så bliver børnene en del af den overklasse, som de går i skole med,« siger han.

Kronprins Frederik bliver tit rost for at være folkelig og nede på jorden, hvilket også ses, når han pjattende lægger en arm om en krigsveteran eller snakker med sportsfolk, som ofte har hans store interesse.

Men samtidig er det ingen hemmelighed, at en stor del af kronprinsparrets venne- og omganskreds udgøres af både adelige samt nogle af Danmarks rigeste personer, herunder Bestseller-familien Holch Povlsen, Lego-familien Kirk Kristiansen samt spiritus-famlien Heering.

At kongehuset plejer omgang med de rige og adelige er ikke noget nyt, men kongehusets rolle har ændret sig markant de seneste årtier, og derfor er det et større problem i dag, hvis kongehusets primære omgangskreds er det såkaldte ‘jetset’.

Kongehuset har ikke længere den samme ophøjethed, som det havde før, hvor det var ophævet over kritik. Og derfor kan det blive et problem, hvis det bliver identificeret som et enkelt lag.

»Der er ingen tvivl om, at kongehusets rolle som nationalt samlingsmærke for befolkningen og dermed med hensyn til seriøsitet og vigtighed bliver mindre. Omvendt er den opbakning, der skyldes, at kendiseffekten, og at det er hyggeligt at have et kongehus, blevet større,« forklarer Ditlev Tamm og fortsætter:

»Det, der bliver den næste generations udfordring, vil være at fastholde, at man er et kongehus, og at man spiller en vigtig konstitutionel rolle i et samfund og er overhovedet i forhold til alt den overfladiske snak, der er omkring. Og at man ikke bare risikerer at blive en kendis som alle andre, men at man holder fast i, at det er noget andet og mere og en del af en dansk tradition.«

Ifølge Ditlev Tamm bør kongelige virke seriøse og optræde som personer med dybde og ansvar og interesse for det danske samfund, hvis de skal have succes.

»For mig at se er skihytter og skoler i Schweiz ikke nødvendigvis en del af den danske måde at blive opdraget på. Jeg synes, at det er vigtigere for kongelige at få den danske uddannelse. Det er også o.k. at komme til udlandet. Men min pointe er, at det er uheldigt, hvis kongehuset bliver identificeret med en jetset-tilværelse og ikke med en dansk, normal tilværelse,« siger han og tilføjer.

»De skal jo være lidt over os andre, men det er jo i Danmark, det foregår, og det er Danmark, man repræsenterer. Det er vigtigt, at kongehuset står som personer, der arbejder seriøst for danske interesser.«

Lykkes det for kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian at finde den rigtige balance mellem 'ophøjet' og 'normal', så ser den kongelige fremtid dog lovende ud for far og søn, vurderer professoren.