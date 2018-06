Det vakte ramaskrig verden over, da det franske magasin Closer i 2012 bragte billeder af en topløs hertuginde Kate. Nu bruger magasinets advokater nogle pikante billeder af det engelske kongehus' nyeste medlem, Meghan Markle, i deres kamp for at få reduceret den erstatning, de blev dømt til at betale hertuginde Kate og prins William for brud på privatlivets fred.

Det er en video af Meghan Markle fra 2013, hvor hun iført hotpants og mavebluse laver burgere, som Closer giver nyt liv. Magasinets advokater mener nemlig, at billederne, hvor Markle poserer for mandemagasinet Men's Health er et bevis på, at nutidens royale lever og opfører sig som alle andre kendisser - og derfor må forvente samme behandling fra mediernes side.

Det skriver People.

Closer blev sidste år dømt til at betale prins William og hertuginde Kate 100.000 euro (745.000 kroner) i erstatning for billederne af den topløse Kate, som blev taget, mens hun solbadede på en balkon under en ferie på et sydfransk slot.

Prins William og hertuginde Kate blev tilkendt en stor erstatning for de topløse billeder. Foto: POOL New Vis mere Prins William og hertuginde Kate blev tilkendt en stor erstatning for de topløse billeder. Foto: POOL New

Når appelsagen går i gang inden længe, går Closer angiveligt efter at få erstatningen reduceret til beskedne 850 kroner - svarende til det beløb, der udbetales til de forurettede i rutinemæssige privatlivssager.

Under appelsagen vil advokaterne afspille den 90 sekunder lange video, hvor en letpåklædt Meghan Markle poserer for kameraet, mens hun steger bøffer og laver en burger for Man's Health. Videoen blev lavet længe før Meghan Markle giftede sig med prins Harry, så hvordan Closers advokater vil bruge den som bevis på de royales udsvævende liv, må stå hen i det uvisse.

Prins William og hertuginde Kate gik i første omgang efter en erstatning på omkring 11 millioner kroner for billederne af den topløse hertuginde Kate, der også blev bragt i Italien, Irland, Sverige - og her i Danmark af Se&Hør.