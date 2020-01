Jørgen Jessen har mange gode historier om Dronningen, som han ikke kan fortælle videre,

Det er klart, når han som B.T.s tidligere pressefotograf gennem 40 år med kongehuset som speciale er kommet så tæt på familien, at han både har haft Dronningen sovende på sin skulder, vasket op sammen med hende og stået på ski med hendes mand og to drenge.

På flere af de rejser, hvor Jørgen Jessen fulgte i hælene på kongefamilien med sit kamera, fik han taget så gode billeder, at regentparret efterfølgende spurgte, om de måtte lave dem til julekort og sende dem til 3-400 af deres nærmeste venner – Jørgen Jessen inklusive.

»Vi lavede en god aftale med dem. Vi fik ikke kroner og ører ud af det, men i det daglige kunne vi måske så få nogle fordele, som andre ikke fik,« smiler Jørgen Jessen, der her har samlet nogle af de billeder og historier om Dronningen, som han trods alt kan dele.

Dronningens fødselsdag I anledning af dronning Margrethes 80 år fødselsdag 16. april 2020, udgiver B.T. søndag 5. januar et særtillæg i avisen.

De mange artikler bliver løbende publiceret på nettet i dagene omkring udgivelsen af tillægget.

Prins Henrik insisterede på at tage dette billede af dronning Margrethe og fotograf Jørgen Jessen. Foto: Prins Henrik

Havde Dronningen sovende på skulderen

»Da Dronningen var oppe at besøge Siriuspatruljen første gang, blev jeg spurgt direkte, om jeg ville med. Der var ingen andre pressefolk, så jeg skulle være alene med Dronningen, hendes hofdame og et par stykker mere.«

»Det var meget primitivt, og vi hjalp hinanden med opvasken, som Dronningen vaskede, og jeg tørrede.«

»Vi kørte også med hundeslæde og fløj i helikopter, hvor hun på et tidspunkt faldt i søvn med hovedet på min skulder. Vi blev meget tætte, og da vi kom hjem, inviterede hun mig hjem til en kop te, hvor vi bladrede i et fotoalbum, jeg havde lavet til hende.«

»Jeg har et flot billede af mig og hende fra turen i 1985, som prins Henrik insisterede på at tage. Det var en god tur, hvor Henrik og jeg kørte om kap på snescootere, og han fodrede vilde polarræve med spegepølsemadder. Foruden billedet, som jeg stadig har hængende derhjemme, fik jeg et askebæger med Dronningens initialer på.«

Ifølge Jørgen Jessen lod dronning Margrethe, som om hun ikke vidste, at fotograferne ville følge efter hende til markedet i Cahors. Foto: Jørgen Jessen

Snerrede ad fotograferne

»I mange år havde regentparret tradition for at invitere os ned på deres vinslot, Château de Cayx, hvor de stillede op til fotografering og bagefter bød på vin og nogle druer i mere afslappede rammer. Men så skulle vi også lade dem få fred resten af ferien.«

»Vi vidste dog, at Dronningen havde tradition for at gå på marked inde i Cahors, og gennem hendes sikkerhedsfolk fik vi lov at tage derind og stå klar. Da hun kom og stillede sin bil, 'fik hun øje på os', og så fik vi det der berømte kummefryser-blik fra hende.«

»Så måtte jeg som den ældste i flokken sige godmorgen og spørge, om vi måtte tage nogle billeder. Så snerrede hun lidt, men stillede op henne hos blomsterhandleren og ved ostehandleren – og så ville hun helst ikke se os mere.«

»Der var fuld aftale gennem hendes hofdame om, at vi kom – men det skulle ikke se sådan ud på billederne.«

Pressemøde på Chateaux Caix en sommerdag i 1988, efter at prins Joachim og kronprins Frederik var kørt galt. Sommersmil er afløst af mørke miner, da prinserne får tørt på i al offentlighed. Foto: JØRGEN JESSEN

Rystet og stille efter trafikuheld

»Dette billede er taget i forbindelse med en værre historie, hvor vi var tæt på ikke at have nogen tronfølger. Prins Joachim sad bag rattet med Frederik og to venner i bilen, da de kørte langs en smal landevej ved familiens slot i Frankrig. I et sving mistede han herredømmet og røg ind i et træ, der hænger over floden Lot. Selvom jeg tror, at Frederik stadig har et ar i baghovedet, så slap de godt fra det.«

»Men deres mor var rystet, da der var pressemøde dagen efter. Hold da op, hvor var hun rystet. Hun plejer at svare klart og hurtigt, når hun bliver spurgt om noget, men det var nærmest Henrik, der blev nødt til at svare for hende.«

»Jeg fandt bilen på et lillebitte værksted dernede. Den havde en presenning over sig, og ejeren af værkstedet ville ikke løfte på den, så længe jeg tog billeder. Så jeg sagde, jeg nok skulle lade være, og da han så løftede, lod jeg, som om jeg fik et hosteanfald, og tog et billede. Billedet var dårligt og uskarpt, men man kunne se, at bilen var helt smadret, og både fronten og forruden var væk.«

Blev fortrolig med kongehuset

»Jeg kom ned på slottet mindst en gang om året – nogle gange flere – lige fra de købte det. På billedet er prinserne ikke så store, og de leger ude på gårdspladsen, der hverken er bygget halvt eller helt færdigt.«

Kronprins Frederik spiller bold med hofhunden Balthazar på kongefamiliens ferie på Caix i Cahors i august 1981. Foto: JØRGEN JESSEN

»Der var nemmere adgang til kongefamilien dengang, for der var ikke så mange folk omkring dem, men hvis du kom godt ind på dem, så kunne alt lade sig gøre. Jeg blev efterhånden meget fortrolig med kongehuset, fordi jeg kunne opføre mig nogenlunde pænt og havde gode forbindelser til deres sikkerhedsfolk.«

Morgenhår på sølvbryllupsdagen

»Billedet fra Margrethe og Henriks sølvbryllup går aldrig af mode – det er blevet brugt mange gange. Om morgenen havde venner og familie stået omme på bagsiden af Fredensborg Slot og sunget 'Det er så yndigt at følges ad', og lidt senere gik vinduet op.«

»Og så stak sølvbryllupsparret hovederne ud – og der gik et sus gennem folk, der var mødt op.«

»På det tidspunkt var det nok kun prins Henrik, der havde set hende med udslået hår. Og vi fotografer var meget glade.«

Der gik et sus gennem folkemængden, da Dronningen viste sig i vinduet med morgenhår på regentparrets sølvbryllupsdag. Foto: Jørgen Jessen

»Jeg er sikker på, at det ikke var, fordi hun havde glemt, at hun ikke havde gjort sig klar. Det var meget kalkuleret. Der er sgu ikke nogen, der skal bestemme, om hun skal have håret sat op.«

Hatten fløj væk på dramatisk tur til Egypten

»Det er ikke første gang, hatten er fløjet af, for hun går jo med store hatte. Og som man kan se på billedet, syntes hun jo også bare, det var sjovt.«

»Men det var en anderledes tur til Egypten, for mens vi var dernede, blev vi evakueret, fordi der var indbyrdes ballade mellem militær og politi, som lå og skød ude ved pyramiderne.«

»Vi blev stoppet af militær, som måtte tjekke vores kameraer, og næste morgen blev vi fløjet med helikopter til lufthavnen og hjem til Danmark sammen med kongefamilien. Det var en dramatisk tur – også ud over det med hatten. Men Dronningen lod sig ikke mærke med noget.«