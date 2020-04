Selv en rutineret fotograf kan blive nervøs, når opgaven pludselig er dronning Margrethes officielle fødselsdagsbilleder.

62-årige Per Morten Abrahamsen har i sin karriere portrætteret alle fra Lars von Trier til Mærsk McKinney, men det var alligevel med spænding, at han sagde ja, da kongehuset sidste år spurgte, om han ville fotografere dronning Margrethe til hendes 80-års fødselsdag.

»Selvfølgelig er man hunderæd, når man får stillet sådan en opgave. Kan man løfte den? Det virkede jo lidt ’Jeppe på Bjerget’-agtigt, men jeg følte mig også meget smigret, og jeg er blevet meget glad for resultatet,« fortæller Per Morten Abrahamsen til B.T..

Som han forstår det, ville kongehuset gerne prøve en lidt anden type fotograf- og billedetype end den helt klassiske. Den var han med på og begyndte sin ressearch med at se en masse billeder igennem.

Dronning Margrethe i sit arbejdsværelse på Fredensborg. Foto: Per Morten Abrahamsen

Billederne skulle tages på Amalienborg og Fredensborg Slot, og han ville gerne give dronning Margrethe en majestætisk udstråling.

»Jeg kommer med en grundidé, og så arbejder man ud fra det og forsøger at gribe øjeblikket og se, hvad der opstår i situationen. Det er jo det her uhåndgribelige, som man forsøger at indfange,« forklarer han.

Per Morten Abrahamsen fortæller, at der for eksempel til billedet i Dronningens arbejdsværelse på Fredensborg ikke blev flyttet rundt på tingene mere end højst nødvendigt.

»Der blev måske drejet lidt på nogle af de billeder, der stod der, men ellers lavede vi ikke noget om. Men det var som altid meget intens at lave en portrætserie,« fortæller han og tilføjer:

Per Morten Abrahamsen. Foto: Privatfoto

»En maler kan jo gå hjem og male videre, jeg skal finde det essentielle frem på stedet, og så meget tid har man heller ikke. Jeg var vanvittig træt, da jeg kom hjem, jeg husker ikke, at jeg har være så træt efter sådan noget før.«

De nyeste billeder på Fredensborg tog han i efteråret. Nu kan han puste ud og se reaktionerne fra danskerne.

»Jeg er enormt glad og stolt over det. Nu har jeg ikke fotograferet Dronningen før, så har ikke noget at sammenligne med, men der er i hvert fald meget opmærksomhed.«

Af respekt for kongehuset vil han ikke gå i nærmere detaljer omkring arbejdsprocessen, men kan altså nu efter næsten 30 år som fotograf også skrive kongelig hofleverandør på cv'et.