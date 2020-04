Det er 13 år siden, at fotograf Ulla Aue gik på pension. Pakkede fototasken fra sin arbejdsplads gennem 35 år, Billed-Bladet, Danmarks royale ugeblad. Men nogle oplevelser stikker stadig ud, har bidt sig godt fast.

Som nu dengang, hun fik en røffel af dronning Margrethe.

Selv om hun gennem sine mange år som fotograf på ugebladet har fotograferet de kongelige igen og igen, blev Ulla Aues primære opgave at følge i hælene på Kronprinsen, da han nåede kærestealderen.

Det var ham, hendes linse var zoomet ind på. Også den dag, hvor Frederik var på officiel opgave sammen med sin mor.

»Jeg var jo totalt fokuseret på ham, så jeg gik nærmest baglæns og så hverken til højre eller venstre,« fortæller Ulla Aue og griner så.

»Lige indtil der var én, der prikkede mig på skulderen.«

Dér, 30 cm bag hende, stod dronning Margrethe.

'Undskyld mig, men er det Dem eller mig,' lød det så spidst fra Dronningen.

Da Frederik nåede kærestealderen, var det ham, Ulla Aues linse var fokuseret på. Foto: Bjarne Lüthcke

»Jeg fik et chok. Hun stod lige oppe i hovedet på mig. Jeg havde bare mast mig bagud uden at se andet end Kronprinsen,« siger hun flovt. Og finder Margrethes kontante irettesættelse helt på sin plads.

Men selv om Ulla Aue gennem årtier var en del af det faste pressekorps, der fulgte i hælene på de kongelige, var det kun sjældent, at hun følte, at hun kom bag facaden på regenten.

»Det oplevede jeg mere med Kronprinsen. Men jeg har stor respekt for Dronningen og ved jo godt, at hun tilhører en helt anden generation, hvor man nok holder lidt mere på formerne.«

Enkelte gange så og oplevede hun dog en flig af den anden Margrethe. Den mere private.

Hun kiggede altid så forelsket på ham, siger fotograf Ulla Aue om at se en anden side af Margrethe, når hun og prins Henrik besøgte Cayx. Foto: Jeppe Michael Jensen

»De gange, jeg var på Cayx (vinslottet i Frankrig, red.), glædede det mig altid at opleve prins Henriks og hendes kærlighed til hinanden.«

»Hun kiggede altid så forelsket på ham, sørgede hele tiden for, at han var med i det hele.«

»Jeg oplevede, at hun gav ham den plads, han måske ikke altid fik hjemme,« siger Ulla Aue, som også mindes en anden oplevelse, hvor Dronningen virkelig overraskede hende.

I 2005 var Ulla Aue stort set eneste fotograf på banen, da dronning Margrethe besøgte et nyt arkæologisk fund på Bornholm, nemlig helleristninger på øens klipper.

»Det var en befriende og fantastisk oplevelse at se, hvordan hun – selv med sit dårlige knæ og smerter – helt bogstaveligt kastede sig ned over helleristningerne, som hun ikke havde hørt om før.«

»Hun var simpelthen så glad og så fri, at hun stort set ikke ænsede mig.«

»Så ægte kan jeg ikke mindes at have oplevet hende før. Hun var fuldstændig opslugt.«

»Jeg kan huske, at jeg tænkte, at her får jeg en flig af den private dronning. Ikke den officielle, hvor hun spiller en eller anden rolle. Hun var befriende frigjort.«