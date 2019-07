Den royale fotograf, Arthur Edwards, har dækket det britiske kongehus de seneste 40 år og har derfor oplevet lidt af hvert på jobbet.

Men intet har gjort ham så utilfreds, som Prins Harrys amerikanske kone Meghan Markle.

I et længere indlæg for mediet The Sun, som han også tager billeder for, forklarer han, hvordan ankomsten af Meghan Markle til det britiske kongehus har ændret billedet.

Først og fremmest peger Arthur Edwards på, hvor mange penge parret har brugt, som ikke er deres egne.

I stedet for at bo i Kensington Palace, der ellers var planen, besluttede man at istandsætte Frogmore Cottage for omkring 2,4 millioner pund (20 millioner kroner).

Desuden skriver han, at der er blevet brugt en del penge på kjole og babyshower, som sender et forkert signal til det britiske hold.

'Vi ved, at amerikanere generelt synes, at det er okay at vise deres rigdomme, men her i Storbritannien er vi meget mere tilbageholdende - og vi forventer, vores royale er det samme,' skriver han.

Men det er langt fra det eneste problem med Meghan Markle, som han mener, bestemmer det hele i det royale pars hjem.

Det er nu to måneder siden, at Prins Harry og Meghan Markles søn, Archie, kom til verden, og befolkningen har stadig ikke rigtig set ham.

Udover et par sort-hvide billeder har pressen ikke fået lov til at komme tæt på Archie, og det mener fotografen Arthur Edwards ikke er godt nok.

'Jeg bliver ved at spørge mig selv, hvorfor Harry er blevet så kontrollerende?'

'Jeg har fotograferet ham hele hans liv, og han har aldrig været sådan her før. Han har altid været fyldt med glæde og entusiastisk omkring alt, hvad han lavede.'

'Den gamle Harry er her ikke mere, og han ser ud til at have glemt alt om, at man både tager og giver som royal,' skriver Arthur Edwards.

Han mener, at ansvaret falder tilbage på Meghan Markle, der bestemmer det hele derhjemme.

Nu håber Arthur Edwards bare på, at Harry og Meghan snart indkalder til et pressemøde.

Her skal det royale par fortælle hele historien om, hvad der foregår bag dørene og baggrunden for nogle af deres beslutninger.