Fotograf Steen Brogaard har været med helt fra starten. Han har fulgt og fotograferet prins Felix, der har fødselsdag 22. juli, fra før han fyldte et år, og det har været en særlig tur.

»Det er vanvittigt spændende at få lov til at lave den her opgave,« siger han om at tage de seneste billeder af fødselsdagsbarnet og hans storebror, prins Nikolai.

Det er to til tre uger siden, at han skød de nyeste billeder af prins Felix og prins Nikolai, og fotograferingen er lavet i forbindelse med, at prins Felix fylder 18 år.

Fotografen fortæller, at det er en unik opgave, fordi han har fulgt prinserne igennem hele deres opvækst og nu kan se dem og tage billeder af dem som voksne mennesker.

Der har været så mange fotoopgaver med de to prinser, at de smelter lidt sammen i hukommelsen, men der er dog én episode, som skiller sig ud.

Billede taget, da prins Felix fyldte fem år. Han tumler rundt med sin storebror. Billedet er taget af Steen Brogaard, som har fulgt dem hele sit liv. Foto: Steen Brogaard/colourpress.com Vis mere Billede taget, da prins Felix fyldte fem år. Han tumler rundt med sin storebror. Billedet er taget af Steen Brogaard, som har fulgt dem hele sit liv. Foto: Steen Brogaard/colourpress.com

»Der var engang, hvor vi også fotograferede med vand i Nordhavn (i København, red.), og der tog jeg billeder, hvor prins Felix skulle lave en saltomortale ud i vandet, og det var altså ikke særlig varmt, og han skulle gøre det igen og igen, men der var han totalt frygtløs,« siger fotografen og fortsætter:

»Der er ikke så meget pjat med dem (de to prinser, red,).«

Han lægger desuden ikke skjul på, at de to unge mænd er gode at fotografere.

»Det er jo ikke for ingenting, at den ene af dem er model,« lyder det fra ham med et grin.