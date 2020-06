Der er ingen tvivl om, at prins Joachim er den rette mand til jobbet som forsvarsattaché i Paris.

Sådan lyder meldingen fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), som siger, at det var Forsvarsministeriet, der rettede henvendelse til prinsen.

»Jeg er ikke bekendt med en kandidat, der har så godt et CV som prins Joachim i forhold til at udfylde den her post,« lyder det fra hende.

Hun siger, at det ikke er hans plads i det danske kongehus, der har skaffet ham det nye job, selv om det har sine fordele i forhold til hans nye ansættelse. Nyheden blev meldt ud på en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet onsdag eftermiddag.

Arkivfoto af forsvarsminister Trine Bramsen, som er glad for den nye forsvarsattaché, prins Joachim, som skal arbejde på den danske ambassade i Paris. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Med hans tilknytning til det danske militær, hans evner i fransk, hans tilknytning til landet, og at han senest har taget den højeste franske uddannelse inden for militærledelse, så er der ingen tvivl om, at han er den rette. Derudover er det da klart, at han med sin position også har et helt netværk, han kan trække på,« lyder det fra Bramsen.

Den tidligere forsvarsattaché skulle hjem, og i den forbindelse havde man set sig om efter en ny, der kunne bestride stillingen.

Trine Bramsen siger til B.T., at det har været en længere proces om at få prins Joachim ind i jobbet, og at hun ikke konkret ved, hvornår det hele faldt på plads.

Til spørgsmålet om, hvordan ansættelsesforløbet foregik, lyder svaret, at det er lidt forskelligt, hvordan man plejer at ansætte folk til stillingen.

»Det er da klart, at muligheden er røget for andre, nu hvor stillingen er blevet besat, men mig bekendt findes der ikke nogen, der har lige så gode kvalifikationer som prins Joachim. Der er simpelthen ikke en finger at sætte på det.«

Prins Joachim har siden sidste sommer udannet sig på den højestrangerede militære lederuddannelse i Frankrig, École Militaire.

»Det her skal ses som et meget klart signal om, at vi ønsker at styrke samarbejdet med Frankrig. Vi ansætter også en assisterende forsvarsattaché af samme grund.«

Hun fortæller, at et eksempel på en opgave, som prins Joachim ville kunne kaste sig over i sit fremtidige arbejde, er indsatsen i Sahel-regionen i Afrika, hvor franskmændene står for en operation, der skal bekæmpe terrorisme. Her ville han samkoordinere med det danske forsvars bidrag.