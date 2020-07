1. september er det meningen, prins Joachim skal starte i sit nye job som Danmarks forsvarsattaché i Frankrig, men fredag aften blev den 51-årige prins ramt af en blodprop i hjernen.

Der er dog noget, der tyder på, at man godt ville kunne klare en periode uden forsvarsattaché i Paris. Journalist og redaktør Peter Ernstved Rasmussen, der gennem sit medie Olfi dagligt laver kritisk journalist om Forsvaret, forklarer, hvordan militæret kan klare en sådan situation.

»Det militære system er jo indrettet sådan, at der altid er en, der kan tage over,« lyder det fra Peter Ernstved Rasmussen, som har et helt konkret bud på, hvem der for en periode kunne være prinsens afløser.

Prins Joachim er planlagt til at starte i sit nye job som forsvarsattaché 1. september, hvis han helbredsmæssigt er klar til det. Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Prins Joachim er planlagt til at starte i sit nye job som forsvarsattaché 1. september, hvis han helbredsmæssigt er klar til det. Foto: LUDOVIC MARIN

Han mener nemlig, at det oplagte bud på en, der kan tage tjansen for en periode, er den assisterende forsvarsattaché, som Forsvarsministeriet ville ansætte samtidig med prins Joachim.

Vedkommende skulle starte 1. september ligesom prinsen, hvis man har formået at få en ansat, der kunne tiltræde stillingen på det tidspunkt, som man skrev i jobopslaget.

»Hvis der skulle gå en måned eller to, hvor der ikke er en forsvarsattaché i Paris, så overlever man nok det,« siger Peter Ernstved Rasmussen videre.

At man i en overgang godt ville kunne undvære en i den givne stilling, skal man dog ikke sidestille med, at det er et nemt arbejde.

Hvis ikke det skulle være nok til, at man bliver ramt af stress, så ved jeg næsten ikke, hvad kunne

»Der er ingen tvivl om, det er en hård post at sidde på, men når det så er sagt, så er det jo ikke noget i sammenligning med det, som prins Joachim kommer fra,« lyder det fra eksperten.

Han påpeger, at prins Joachim har haft sit at se til. Han har passet sin uddannelse på École Militaire i Paris, hvor skemaet har budt på timer fra otte om morgenen til syv om aftenen seks dage om ugen, sammenlagt med de udfordringer, som hjemmelivet har budt på.

»Man skal også huske, at han er far til fire børn, hvoraf de to mindste jo har skullet starte skole i Frankrig, og så blev den ene jo syg,« lyder det videre fra Peter Ernstved Rasmussen.

Familien var i Danmark, fordi prins Henrik, prins Joachim og prinsesse Maries 11-årige søn, fik vejrtrækningsproblemer. Han lider af astmatisk bronkritis og blev på Risgshospitalet blandt andet undersøgt for coronavirus, som dog viste sig at være negativ.

I anledning af prins Felix' 18-års fødselsdag var hele familien samlet i Frankrig kun to dage inden, prins Joachim blev ramt af blodpropppen. Foto: Kongehuset Vis mere I anledning af prins Felix' 18-års fødselsdag var hele familien samlet i Frankrig kun to dage inden, prins Joachim blev ramt af blodpropppen. Foto: Kongehuset

»Hvis ikke det skulle være nok til, at man bliver ramt af stress, så ved jeg næsten ikke, hvad kunne,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

I forhold til den stilling, der nu venter på prins Joachim, lyder ekspertens bud, at man genopslår stillingen i det tilfælde, at prins Joachim ikke bliver rask nok til at varetage den inden for den nærmeste fremtid.

»Hvis prins Joachim, mod forventning ud fra det man kan læse, ikke kan varetage stillingen om noget tid, så ville mit bud være, at man slår stillingen op igen.«

B.T. har taget kontakt til forsvarsministeren, som ikke ønsker at kommentere sagen eller på nuværende tidspunkt oplyse, om stillingen som assisterende forsvarsattaché er blevet besat, eller hvem der eventuelt er blevet ansat.