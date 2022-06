Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste, der har besøgt et slot, har nok bemærket, hvad der hænger på væggene.

Portrætmalerier, portrætmalerier og atter portrætmalerier af de familiemedlemmer, der gennem tiden har boet på slottet.

Med fotografiets komme mistede portrætmaleriet lidt af sin appel, men det er stadig en kunstart, der bliver holdt i hævd, og i England er sløret netop blevet løftet for et ganske særligt et af slagsen.

Her er der nemlig tale om det første portrætmaleri af prins William og hertuginde Kate sammen.

Sådan ser portrættet af det royale par ud. Foto: JAMIE CORETH FINE ART COMMISSION Vis mere Sådan ser portrættet af det royale par ud. Foto: JAMIE CORETH FINE ART COMMISSION

Parret var da også til stede, da portrættet for første gange blev vist frem.

Dette fandt, ganske passende, sted i Cambridgeshire, som er en del af Cambridge by, som de royale gæster er henholdsvis hertug og hertuginde for.

Portrættet er malet af den prisvindende kunstner Jamie Coreth og blev sidste år bestilt af Cambridgeshires fond for royale portrætter.

»Det har været det mest ekstraordinære privilegie i mit liv at blive udvalgt til at male dette portræt,« lyder det, ifølge People, fra kunstneren.

Og om tankerne bag maleriet siger han følgende:

»Jeg ville vise de royale højheder på en måde, hvor de begge virkede afslappede og imødekommende, men samtidig elegante og værdige.«