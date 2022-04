Det er ikke første gang, at kronprins Frederik kridter løbeskoene til Royal Run i Aalborg.

Men i år bliver det alligevel lidt anderledes.

For første gang nogensinde skal Kronprinsen og de øvrige tusinder af motionister løbe over den ikoniske Limfjordsbro mellem Aalborg og Nørresundby.

Det bekræfter Royal Run overfor B.T.

Royal Run skal i år passere Limfjordsbroen. Foto: Henning Bagger Vis mere Royal Run skal i år passere Limfjordsbroen. Foto: Henning Bagger

Hvor kronprinsen ellers skal løbe i Aalborg er stadig ukendt. Den endelige rute for Royal Run bliver først offentliggjort 9. maj.

Men selvom horder af løbeglade nordjyder skal henover den sædvanligvis trafikkerede bro, så vil det stadig være muligt at passere i bil. Løberne bliver nemlig holdt på fortovet.

Sidste år var Royal Run tilbage i Aalborg efter at have været aflyst under corona.

Dengang var det uden deltagelse af kronprins Frederik. Til gengæld gav kronprinsesse Mary sig i kast med femkilometersruten, som altså holdt sig på sydsiden af Limfjorden.

Royal Run bliver i år afholdt 2. pinsedag og Kronprinsen løber foruden Aalborg også i Aarhus og København. Kronprinsesse Mary deltager i Kolding og Næstved.