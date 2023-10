En norsk politolog kommer nu med en hård udmelding om den svenske kong Carl Gustaf.

»Hvis Kongen ikke sender maleriet tilbage til Oslo, så er han en tyv!« lyder det fra forskeren Georg Blichfeldt i en klumme i svenske Expressen.

Striden går på, hvorvidt det er den svenske konge eller Det Norske National Museum, der ejer maleriet 'De lotusspisendes land'.

For nuværende hænger det kulturhistoriske maleri af den afrikansk-amerikanske kunstner Robert S. Duncan på Det Kongelige Slot i Stockholm.

Maleriet 'De lotusspisendes land' har siden 1905 hængt i Kungliga Slottet i Stockholm, hvor kong Carl Gustaf har residens. Her ses Bernadottegalleriet på slottet. Foto: Copyright Kungahuset.se

Men ifølge politologen Georg Blichfeldt burde den svenske kong Carl Gustaf ikke have det Odysseen-inspirerede landskabsmaleri hængende i sin royale residens.

Han mener, at kong Carl Gustaf i stedet burde give maleriet tilbage til det norske nationalmuseum, som fik det skænket i gave af en kunstsamler tilbage i 1887.

Efterfølgende blev maleriet udlånt til ophængning på slotsresidensen i Oslo tilhørende den daværende kong Oscar II af Sverige og Norge.

Men da unionen mellem Sverige og Norge blev opløst i 1905, kom maleriet fejlagtigt med til Stockholm, er politologen Georg Blichfeldts påstand.

Kong Carl Gustaf på balkonen til sin residens på Det Kongelige Slot i Stockholm. Foto: Albert Nieboer/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge retten i Sverige skulle 'De lotusspisendes land' dog på retmæssig vis være overgivet til det svenske kongehus efter opdelingenen af den norsk-svensk union og dermed i dag tilhøre den svenske konge.

Men George Blichfeldt mener altså, at det daværende svenske hof – trods aftalen om, at maleriet kun var et udlån – alligevel valgte at opgøre maleriet under svensk besiddelse, da Norge og Sverige skulle bodeles.

»Det er så enkelt: Da fortegnelsen over kongens inventar blev udarbejdet – af kongens stab i maj 1905 – skete der en fejl. Det er stadig forkert, selvom det er lang tid siden. Maleriet tilhører det norske nationalmuseum,« skriver Georg Blichfeldt.

Ifølge ham skulle Det Norske National Museum også have anmodet det svenske kongehus om at få maleriet tilbage – men uden held.

En garder foran Det Kongelige Slot i Stockholm, hvor maleriet 'De lotusspisendes land' fortsat hænger endnu. Foto: Peter Zimmermann/AP/Ritzau Scanpix

Hvorom alt er, så hænger 'De lotusspisendes land' i dag i den svenske kong Carl Gustafs residens på Det Kongelige Slot i Stockholm.

Det svenske kongehus har endnu ikke kommenteret den norske politolog Georg Blichfeldts klumme.

