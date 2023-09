En forsker i dansk fogedret kritiserer nu vores 'forældede' retssystem.

For mens staten opruster deres egen gældsinddrivelse, så låner de ikke deres mest effektive værktøj til privatpersoner som grevinde Alexandra, der har måttet se Martin Jørgensen stikke af fra sin milliongæld.

»Alle lige fra grevinde Alexandra til de økonomisk svageste borgere i Danmark er taberne i det nuværende system. Og vinderne er Martin Jørgensen og alle de andre, der ikke vil betale, hvad de skylder,« siger Christian Rützou Hornskov.

Christian Rützou Hornskov er forsker på Københavns Universitets juridiske fakultet, hvor han skriver en ph.d. med arbejdstitlen 'Fremtidens fogedret'.

SAGEN KORT: GREVINDE ALEXANDRA OG MARTIN JØRGENSEN Grevinde Alexandra og Martin Jørgensen var gift i otte år. I 2015 søgte grevinden om straksskilsmisse, da hun opdagede, at hendes ægtemand havde fuppet hende for knap 5,5 millioner kroner. Ifølge Se & Hør havde Martin Jørgensen overført penge til sig selv fra grevinde Alexandras konto og fortalt hende, at pengene – der ikke mindst talte hendes daværende apanage – skulle gå til investeringer og regninger. Men i virkeligheden brugte Martin Jørgensen pengene på egne fornøjelser som fest og farver. Martin Jørgensen anerkendte dog gælden på de knap 5,5 millioner, da han ved skilsmissen underskrev gældsbrevet. Dermed erklærede den 13 år yngre reklamemand sin hensigt om at betale tilbage. Det skete bare ikke. Syv år senere stævnede grevinde Alexandra derfor sin eksmand for at få ham til at afdrage på gælden, kunne Her & Nu afsløre. I januar mødte Martin Jørgensen så endeligt op i Fogedretten på Frederiksberg. Her fortalte han under strafansvar, at han trods en indkomst på 50.000 kroner fik brugt alle sine penge hver måned – ikke mindst på en leasingbil og en husleje på 14.000 kroner. Derfor gav Fogedretten Martin Jørgensen medhold i, at han ikke kunne betale af på sin gæld til grevinde Alexandra, og han blev fritaget for afbetaling i et halvt år. Kort efter Martin Jørgensens såkaldte insolvenserklæring, ophørte han sit arbejde hos nattelivskoncernen Rekom. I marts flyttede skiftede han så lejelejligheden på Frederiksberg ud med en adresse i den solrige toscanske hovedstad Firenze. Nu er Martin Jørgensens gældsfritagelse så udløbet. Grevinde Alexandra har i den forbindelse sagt til B.T., at hun ikke giver op på at få Martin Jørgensen til at betale af på gælden, selvom hun endnu ikke har genoptaget sagen. Flere både juridiske og økonomiske eksperter har dog fortalt til B.T., at det ser sort ud for grevinde Alexandras ønske om at se sine penge igen. Både på grund af måden, det danske fogedretssystem er bygget op og på grund af det store beløb, som Martin Jørgensen skylder hende.

Og igennem sin forskning står det allerede nu klart for ham, at det danske fogedretssystem er et 'parallelsystem'.

For der er en simpel løsning på Martin Jørgensens smuthul i systemet, som går ud over grevinde Alexandra og hvad Christian Rützou Hornskov vurderer er 'titusinder' af andre danskere.

En løsning, som Skatteministeriet dog nu siger til B.T, de ikke vil bruge.

For havde Martin Jørgensen stukket af fra en skattegæld og ikke en privat gæld til sin ekskone, så havde staten for længst gjort såkaldt lønindeholdelse og dermed selv taget pengene fra den tidligere reklamemands løn.

Staten kan selv tage en bid af deres skyldneres løn, hvis de ikke betaler. Men i private gældssager låner staten ikke dette deres mest effektive inddrivelsesværktøj ud. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Staten kan selv tage en bid af deres skyldneres løn, hvis de ikke betaler. Men i private gældssager låner staten ikke dette deres mest effektive inddrivelsesværktøj ud. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix

Men fordi Martin Jørgensen fuppede grevinde Alexandra for 5,5 millioner kroner under deres ægteskab – og siden har sørget for at bruge alle sine penge, fremfor at eje noget, hun kan kræve udlæg i – så må grevinde Alexandra vinke farvel til hjælp gennem lønindeholdelse.

Altså samme værktøj til gældsinddrivelse som Skatteministeriet i disse dage storroser og opruster – men kun til at få tilbagebetalt sine egne penge.

Staten anbefalede sig selv at lukke smuthullet for 30 år siden

Men det er ikke kun forsker Christian Rützou Hornskov, der i sin igangværende ph.d. undersøger mulige forbedringer af fogedretssystemet, som mener, at det ville være en god idé at lade private gøre krav i deres skyldneres løn.

Staten har også flere gange tidligere anbefalet sig selv at lukke Martin Jørgensens smuthul ved at udvide lønindeholdelsen til også at indhente privat gæld.

Senest tilbage i 1992 undersøgte Retsplejerådet efter anmodning fra Justitsministeriet, hvorvidt man også burde foretage lønindeholdelse for private som eksempelvis grevinde Alexandra.

Og konklusionen var allerede dengang klar:

Den danske fogedret havde brug for 'en væsentlig effektivisering' af privates gældsinddrivelse – og lønindeholdelse ville være en 'meget effektiv' løsning.

Men siden er intet sket.

Skatteminister Jeppe Bruus har afvist at give interview med B.T. Vi ville gerne have hørt, hvorfor man ikke har genovervejet lønindeholdelse for private krav de sidste 30 år, samt hvorfor man heller ikke har set på det under den nylige oprustning af lønindeholdelsen for offentlige krav. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Skatteminister Jeppe Bruus har afvist at give interview med B.T. Vi ville gerne have hørt, hvorfor man ikke har genovervejet lønindeholdelse for private krav de sidste 30 år, samt hvorfor man heller ikke har set på det under den nylige oprustning af lønindeholdelsen for offentlige krav. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Allerede dengang for 30 år siden bemærkede man ellers det smuthul i retssystemet, som Martin Jørgensen har benyttet sig af.

Nemlig det stadig åbne smuthul, hvor 'skyldnere på trods af en relativt høj levestandard kan indrette sig således, at de intet ejer, som kan gøres til genstand for udlæg', som det skrives i Retsplejerådets betænkning fra 1992.

Og netop derfor kan det være en løsning at gøre krav i disse skyldneres løn i stedet.

»Der var muligvis stadig visse IT-udfordringer i 1992, men nu her 30 år senere burde det virkelig være en opgave, vi kan løse for alle private kreditorer og erhvervsdrivende, der ikke får deres regning betalt – nu Gældsstyrelsen så fint kan håndtere det for staten,« understreger fogedretsforsker Christian Rützou Hornskov.

Skatteministeriet: 'Det er en omfattende proces'

Det er Gældsstyrelsen under Skatteministeriet, der er ansvarlig for at inddrive gælden til det offentlige, og det gøres ved hjælp af lønindeholdelse i det nye inddrivelsessystem PSRM.

B.T. har bedt om et interview med skatteminister Jeppe Bruus (S), men det var ikke muligt. I stedet har vi fået et skriftligt svar fra Skatteministeriet.

B.T. har forholdt Skatteministeriet for Christian Rützou Hornskovs kritik og spurgt, hvorfor man ikke har genovervejet lønindeholdelse for private krav de sidste 30 år, samt hvorfor man heller ikke har set på det under den nylige oprustning af lønindeholdelsen for offentlige krav.

Skatteministeriet oplyser, at fordi det har været 'et stort arbejde' at få koblet de 'knap 600 offentlige kreditorer' til det nye lønindeholdelsessystem, så vurderer man ikke, at man samtidig ville kunne håndtere private gældssager.

'Det er en omfattende proces, og der udestår fortsat visse offentlige kreditorer,' lyder det i et skriftligt svar.

'Skatteministeriet vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt, praktisk eller administrativt muligt at tilslutte privatpersoner med private krav mod andre borgere eller virksomheder til inddrivelsessystemet PSRM.'

For fogedretsforsker Christian Rützou Hornskov er det dog en 'fesen' undskyldning.

»Så de skulle ikke kunne tilslutte én mere – fogedretten – for langt hen ad vejen at løse det største problem med, at fogedretten ikke rigtig virker?« undrer fogedretsforskeren sig.

»Der er jo ikke tale om at lave en portal, hvor Gud og hver mand kan gå ind og selv oprette sit krav til inddrivelse. Der er alene tale om, at fogedretten skulle have lønindeholdelse som et inddrivelsesværktøj.«

POLITIKERE ANERKENDER PROBLEMATIK En lang række retsordførere i Folketinget har afvist at kommentere eller er aldrig vendt tilbage på B.T.s henvendelser omkring Martin Jørgensens smuthul og muligheden for at udvide lønindeholdelsen til også at gælde private krav. Venstres retsordfører, den tidligere inkassoadvokat Preben Bang Henriksen (V), fortæller dog nu til B.T., at man – trods Skatteministeriets modvilje – burde se på netop lønindeholdelse som en måde at lukke smuthullet. »Jeg synes bestemt, at privat lønindeholdelse skal overvejes. Alt for mange kan leve i sus og dus med store indkomster – og pudsigt nok ingen aktiver, der kan være til genstand for udlæg. Man afgiver blot en insolvenserklæring i fogedretten et par gange om året. Det tager et minut eller to og så fortsætter et liv på første klasse for andres regning. Men samtidig skal vi selvfølgelig have for øje, at skyldnere ikke mister lysten til at arbejde,« siger Preben Bang Henriksen (V). Formanden for Retsudvalget, Steffen Larsen (LA) har ligeledes anerkendt – efter at være blevet sat i stævne af B.T. – at smuthullet er 'problematisk', samt at lønindeholdelse for private ville være en 'forbedring af retssikkerheden'. Dog fastholdt han, at muligheden skulle 'indgå i et større syn på, hvilke effekter det også har på andre dele af fogedretssystemet, og hvordan vi behandler skyldnere'. »Det er jo problematisk, hvis man kan stikke af fra sin gæld, det er selvfølgelig et retssikkerhedsmæssigt problem. Hvis man kunne lave en ordning, hvor det offentlige kunne stå for en lønindeholdelse for gælden, som om det var en offentlig gæld, så ville det selvfølgelig være en forbedring af retssikkerheden for de folk, som har en skyldner,« lød det fra retsudvalgsformanden i juni.

Satteministeriet er ellers i fuld gang med at opruste statens egne

I august meldte ministeriet ud, at man havde slået rekord i at trække borgere med gæld til det offentlige i løn, ligesom man allerede i efteråret vil implementere nye regler, der gør, at staten kan tage en endnu større bid af deres mest velstående skyldneres løn.

Samtidig kritiserede Rigsrevisionen, at 'flere milliarder kroner går tabt', fordi Skatteministeriet ikke har forbedret PRSM-systemet nok – for lønindeholdelse er 'et af ministeriets mest effektive inddrivelsesværktøjer'.

Så mens staten opruster lønindeholdelsen til at indkræve deres egne penge, afviser man at låne samme værktøj til gældsinddrivelse til privatpersoner som grevinde Alexandra og andre, der er blevet snydt af en skyldner, som ikke vil betale.

Staten inddriver milliarder af gældskroner til sig selv gennem lønindeholdelse. Men samme hjælp kan grevinde Alexandra ikke få til at få tilbagebetalt de millioner, Martin Jørgensen fuppede hende for under deres ægteskab. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Staten inddriver milliarder af gældskroner til sig selv gennem lønindeholdelse. Men samme hjælp kan grevinde Alexandra ikke få til at få tilbagebetalt de millioner, Martin Jørgensen fuppede hende for under deres ægteskab. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Siden er Martin Jørgensen flyttet til Firenze, efter den danske fogedret i januar gav ham medhold i, at han trods en månedsløn på 50.000 kroner og et ekstravagant forbrug ikke kunne betale en krone af på sin milliongæld.

I Firenze kan Martin Jørgensen blive boende de næste ti år, indtil hans gældsbrev til grevinde Alexandra udløber.

Forsker: Vi burde gøre som i Sverige

For fogedretsforsker Christian Rützou Hornskov står det derfor klart, at vi herhjemme i stedet burde se mod Sverige, og hvordan deres fogedretssystem fungerer.

»Hvis Martin Jørgensen og grevinde Alexandra havde boet i Sverige, så havde det sidste fogedretsmøde endt med, at de havde foretaget lønindeholdelse. For i Sverige kan du ikke løbe fra regningen på samme måde, som du kan i Danmark,« forklarer fogedretsforskeren.

Christian Rützou Hornskov er forsker på Københavns Universitets juridiske fakultet. Han skriver en ph.d. med arbejdstitlen 'Fremtidens fogedret', hvor det allerede står klart, at det danske fogedretssystem er forældet. Vis mere Christian Rützou Hornskov er forsker på Københavns Universitets juridiske fakultet. Han skriver en ph.d. med arbejdstitlen 'Fremtidens fogedret', hvor det allerede står klart, at det danske fogedretssystem er forældet.

For i Sverige kan der allerede kræves lønindeholdelse i private gældssager, ligesom den svenske fogedret – Kronefogeden – modsat den danske får adgang til relevante oplysninger om skyldneres økonomi.

»Næsten halvdelen af alle sager på byretsniveau herhjemme lige nu er fogedretssager – og det behøvede det ikke at være,« slutter Christian Rützou Hornskov.

»Vi bruger oceaner af ressourcer på at hive folk i fogedretten, som vi på forhånd kunne have konstateret ikke kan betale. Og når vi så sidder med sådan en som Martin Jørgensen, der har en fin lønindtægt, så vælger vi alligevel at lade ham beholde den løn, hvis han skylder penge til en privat kreditor – men ikke staten.«

Martin Jørgensen er ikke vendt tilbage på nogen af B.T.s henvendelser.