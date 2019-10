Selv om de fleste nok ville hade at gøre forskel på deres børn, så er det helt uundgåeligt hos det danske kronprinspar.

Det er nemlig parrets ældste søn, prins Christian, der tirsdag fylder 14 år, der er udset til at arve tronen – og dermed vil der være en særlig fokus omkring ham. Men han er ikke den eneste, der vil blive særbehandlet.

Selv om Dronningen har meddelt, at det kun er prins Christian, der vil få apanage som voksen, så kan prinsesse Isabella også se frem til et liv med noget mere opmærksomhed end kronprinsparrets yngste børn, tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

Som nummer tre i tronfølgen efter sin far og bror vil der nemlig helt naturligt også være større fokus på hende. Og den mere fokus på prins Christian og prinsesse Isabella vil vi gradvis begynde at se mere og mere til fra nu af.

Prinsesse Isabella og prins Christian har været vant til at være i fokus, siden de blev født, og har allerede været til mange officielle arrangementer. Her ankommer de til Drabantsalen på Christiansborg i 2016. Foto: Nils Meilvang Vis mere Prinsesse Isabella og prins Christian har været vant til at være i fokus, siden de blev født, og har allerede været til mange officielle arrangementer. Her ankommer de til Drabantsalen på Christiansborg i 2016. Foto: Nils Meilvang

Det vurderer kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

»Vi vil komme til at se en hel del til prins Christian i de kommende år, og Isabella vil vi se næstmest til,« siger han og tilføjer:

»Vincent og Josephine er det nok begrænset, hvor meget vi vil høre til – også når de bliver 14 år eller ældre. For der er forskel på at være nummer et og være den, der skal være konge engang, og så være den, der er længere nede i arvefølgen.«

Derfor vil der – ligesom til prins Christian – også være større krav og forventninger til prinsesse Isabella.

Prins Christian og prinsesse Isabella var også med, da prins Henrik fyldte 80 år i 2014. Foto: Mads Nissen Vis mere Prins Christian og prinsesse Isabella var også med, da prins Henrik fyldte 80 år i 2014. Foto: Mads Nissen

B.T. har talt med fire kongehuseksperter, og de fleste er enige i, at det for prins Christians vedkommende nok vil blive temmelig svært at komme uden om en tur i militæret, da det er en langvarig tradition for kongehuset, at den kommende konge skal kende til forsvarets arbejde.

»Han vil næppe få lov til at droppe forsvaret. Og det vil være helt i tråd med, hvad man har gjort i århundreder, så der er nok ikke rigtig nogen vej udenom,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Derudover mener alle eksperter, at man formentlig vil se, at både prins Christian og prinsesse Isabella vil få akademiske uddannelser.

Mens prins Christian formentlig – ligesom sin far – vil læse statskundskab, jura eller eventuelt et andet samfundsorienteret eller humanistisk fag som jura, sprog eller historie, så er mulighederne dog lidt flere for prinsesse Isabella, der 'kun' er nummer tre i rækken til tronen.

Det er godt, at prinsesse Isabella er vant til at trække det hårde læs. For selv om hun – modsat sin storebror – ikke vil få apanage som voksen, så er der fortsat høje forventninger til hende. Foto: Henning Bagger Vis mere Det er godt, at prinsesse Isabella er vant til at trække det hårde læs. For selv om hun – modsat sin storebror – ikke vil få apanage som voksen, så er der fortsat høje forventninger til hende. Foto: Henning Bagger

»Det vil være oplagt, at hun tager en universitetsuddannelse – men hun vil bedre kunne tillade sig at læse kunsthistorie eller noget andet. Hun kan dog ikke tillade sig at tage en helt alternativ uddannelse, men hun har meget friere rammer end prins Christian, hvis hun interesserer sig for et eller andet bestemt,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er det helt naturligt, at der vil være større interesse for prinsesse Isabella end for kronprinsparrets yngste børn. Og ikke blot fordi hun er højere oppe i tronfølgen.

Det handler også om, at prinsessen kun er halvandet år yngre end sin storebror:

»Fordi de to er ældst, så har danskerne fulgte med i deres liv i længere tid, og i starten var de de eneste, der var der. Når man kommer længere ned i børneflokken, så følger befolkningen ikke helt så meget med, da der jo allerede er nogle, de kender og følger med i,« siger han.