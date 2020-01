De er alle børnebørn af Dronningen. Og det er kun prins Christian, der vil få apanage som voksen.

Alligevel er der forskel på, hvilke kongelige titler henholdsvis kronprinsparrets børn og prins Joachims børn har. Og det er der en god forklaring på ifølge kongehuset og kongehuseksperter.

Når prins Christian og hans søskende er ude i offentligheden, bliver de som regel tiltalt som ’prins Christian eller prinsesse Josephine’.

Men i virkeligheden er deres fulde titler ’Hans Kongelige Højhed prins Christian’ og ’Hendes Kongelige Højhed prinsesse Josephine’. Det fremgår af kongehusets hjemmeside.

Til sammenligning bærer prins Joachims børn titler af lidt lavere rang nemlig som ’Hans Højhed’ eller ’Hendes Højhed’.

Ifølge historiker fra Syddansk Universitet Michael Bregnsbo, der har ekspertise i kongehuset, er der en naturlig forklaring. Titlerne symboliserer børnenes plads i rangordenen.

»Det er et spørgsmål om, hvor langt tilbage de er i arvefølgen. Joachims børn er længere tilbage i arvefølgerækken end Kronprinsens børn,« siger han.

Kongehuset bekræfter, at børnenes titler er forskellige. Titlerne som ’Hans Kongelige Højhed' eller 'Hendes Kongelige Højhed’ gives kun til monarken eller tronfølgerens børn samt for eksempel deres ægtefælle.

Prins Joachims børn tituleres anderledes end kronprinsens børn. Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Joachims børn tituleres anderledes end kronprinsens børn. Foto: Henning Bagger

Både kronprinsesse Mary og prinsesse Marie tituleres dermed som ’Hendes Kongelige Højhed’.

Selv om kronprinsparrets børn har en titel af højere rang end prins Joachims børn, får det dog næppe den store betydning i praksis.

»Det betyder mest noget for rangordenen ved hoffet. Men det markerer deres status,« siger Michael Bregnsbo.

Mens prins Christians fremtid er forudbestemt, da han en dag skal efterfølge sin far som fremtidig konge, har de andre af Dronningens børnebørn en friere fremtid.

Dronningen har for flere år siden meddelt, at det kun er prins Christian, der kan forvente at modtage apanage, og dermed forventes det, at de andre af Dronningens børnebørn skal ernære sig selv ved at arbejde.

Også her vil der sandsynligvis være forskel på, hvor stort et albuerum der vil blive givet til henholdsvis kronprinsparrets og prins Joachims børn.

Kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen har tidligere fortalt til B.T., at der vil være størst fokus og størst forventninger til prins Christian og prinsesse Isabella, da de er højest i tronfølgen.

For eksempel vil prins Christian næppe få lov at skippe militæret, som prins Nicolai endte med at gøre.

Selv om de alle er børnebørn af dronningen, så er der forskel på henholdsvis kronprinsparrets børn og prins Joachims børn. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Selv om de alle er børnebørn af dronningen, så er der forskel på henholdsvis kronprinsparrets børn og prins Joachims børn. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vincent og Josephine er det nok begrænset, hvor meget vi vil høre til – også når de bliver 14 år eller ældre. For der er forskel på at være nummer et og være den, der skal være konge engang, og så være den, der er længere nede i arvefølgen,« udtalte han.

Ifølge Michael Bregnsbo vil der foruden prins Christian også være prinsesse Isabella, der vil mærke presset - indtil, at prins Christian en dag får børn.

Derimod vil presset være meget mindre på de øvrige børn. Det forklarer historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

»Når der er otte børnebørn, så skal vi ikke ned til nummer otte, før friheden indtræffer. Alene det, at kronprinsparret har fire børn, gør, at alle Joachims børn kan optræde mere frit. Det har Nicolai allerede udnyttet, når han har betrådt catwalken, som lugter mere af kendiskultur end af royal kultur,« siger han.