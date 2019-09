Når det svenske kronprinspar på mandag kommer på fornemt besøg til Danmark, så er det en form for gengældelse af det danske kronprinspars besøg i Sverige i 2017.

Men mens den svenske konge og dronning havde tid til at hilse på de danske gæster, så kommer de svenske kongelige til at spejde langt efter den danske majestæt.

Dronning Margrethe vil nemlig ikke slet ikke være i landet under besøget. Det oplyser kongehuset til B.T.

Kongehuset vil dog ikke oplyse, hvor Dronningen er rejst hen, da det er 'et privat anliggende'.

Ved det danske kronprinspars besøg i Stockholm i 2017 var det også kronprinsesse Victoria og prins Daniel, der viste rundt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Ved det danske kronprinspars besøg i Stockholm i 2017 var det også kronprinsesse Victoria og prins Daniel, der viste rundt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Ifølge kongehusets kalender vil kronprins Frederik være regent fra torsdag den 12. september til og med torsdag den 19. september, hvor Dronningen er bortrejst, og det vil også være kronprinsparret, der vil stå for at tage imod de svenske gæster.

Det svenske besøg er ikke et statsbesøg, men et erhvervsfremstød, hvilket er et niveau lavere end et statsbesøg.

Derfor er der ifølge kongehuset intet odiøst i, at Dronningen ikke er til stede, da det angiveligt hele tiden har været meningen, at kronprinsparret har skullet tage sig af gæsterne – ligesom det omvendte var tilfældet under besøget i Stockholm i 2017.

Her var det primært kronprinsesse Victoria og prins Daniel, der tog sig af de danske gæster, der var sejlet til Stockholm med Kongeskibet Dannebrog i forbindelse med et erhvervsfremstød, hvor de skulle besøge flere danske virksomheder, der havde etableret sig i Sverige.

Da det danske kronprinspar var på erhvervsfremstød i Stoockholm, blev de budt på frokost på det kongelige slot, hvor både kong Carl Gustaf, dronning Silvia, det svenske kronprinspar samt prins Carl Philip og en gravid prinsesse Sophia deltog. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Da det danske kronprinspar var på erhvervsfremstød i Stoockholm, blev de budt på frokost på det kongelige slot, hvor både kong Carl Gustaf, dronning Silvia, det svenske kronprinspar samt prins Carl Philip og en gravid prinsesse Sophia deltog. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen finder det dog lidt overraskende, at den danske dronning er bortrejst under besøget.

Han mener ikke, at det er så tilfældigt, som kongehuset giver udtryk for.

»Den banale forklaring kan godt være den rigtige, og det kan da godt være, at Dronningen har planlagt, at hun skulle have en privat ferie efter sit sommertogt og besøg i Sydslesvig. Og at det så tilfældigvis var der, at svenskerne kom,« siger han og fortsætter:

»Men når det er sagt, så kunne man jo altid disponere anerledes. Og skubbe sin ferie. Selvfølgelig vil kongehuset gøre alt for, at det skal se fuldstændig sagligt, upolitisk og naturligt ud, men der ligger jo altid noget bag. Og derfor synes jeg godt, man kan sige, at her får Frederik og Mary en lejlighed til at træde frem og træde i karakter.«

Kronprinsesse Victoria og kronprinsesse Mary var sammen ude at besøge den danske smykkebutik Lyngaard i Stockholm, hvor de fik blomster af Ella Lyngaard. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprinsesse Victoria og kronprinsesse Mary var sammen ude at besøge den danske smykkebutik Lyngaard i Stockholm, hvor de fik blomster af Ella Lyngaard. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Så du syntes, det ville have været naturligt, at Dronningen havde hilst på de kongelige gæster fra Sverige, hvis hun havde været hjemme?

»Selvfølgelig ville det det. Det er fuldstændig ret, at når det svenske kronprinspar kommer, så er det danske kronprinspar også med. Men det er jo Dronningens fravær, der skal forklares – ikke kronprinsparrets tilstedeværelse. Så der synes jeg, de (kongehuset, red.) snakker lidt udenom,« siger han.

Sebastian Olden Jørgensen ser det svenske besøg som endnu et led i rækken af begivenheder, hvor kronprinsparret bliver skubbet i front – og på den måde bliver forberedt på, at Kronprinsen en dag skal overtage tronen.

»Det viser jo, at han ganske stille, men ganske systemetisk bliver rykket længere og længere frem. Det ligner virkelig en glidende virksomhedsovertagelse,« siger han.