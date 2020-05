Hvis coronavirussen fortsætter med at gøre livet usikkert for de mest udsatte grupper, er det ikke sikkert, dronning Elizabeth nogensinde vender tilbage til sine royale pligter i offentligheden.

Således lyder i hvert fald vurderingen fra forfatter Andrew Morton, som har skrevet flere bøger om den britiske kongefamilie.

I et interview med The Sun spår han, at briterne formentlig kun vil få deres dronning at se gennem videolinks og tv, som det har været tilfældet under corona-krisen.

»Det er frygtelig trist, men jeg kan ikke se, hvordan dronningen kan vende tilbage til sine sædvanlige opgaver,« siger forfatteren og fortsætter: »Covid-19 forsvinder ikke lige foreløbig, og virussen vil være hos os i måneder endnu - hvis ikke år.«

I midten af februar deltog dronningen ved åbningen af et hospital i London. Spørger man forfatter Andrew Morton, er det tvivlsomt, at hun for fremtiden vil bidrage med sin tilstedeværelse ved sådanne arrangementer. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere I midten af februar deltog dronningen ved åbningen af et hospital i London. Spørger man forfatter Andrew Morton, er det tvivlsomt, at hun for fremtiden vil bidrage med sin tilstedeværelse ved sådanne arrangementer. Foto: TOLGA AKMEN

Den britiske monark kunne for nylig fejre sin 94-års fødselsdag, og hun må derfor siges at være i den gruppe, som sundhedsmyndighederne omtaler som 'særligt udsatte'.

Og det er netop årsagen til, at Andrew Morton ikke kan forestille sig, at dronningen inden for nærmeste fremtid vil dukke op til arrangementer i offentligheden.

»Det ville være for risikabelt for dronningen at begynde at møde mennesker på hverdagsbasis. Hun har altid holdt af at komme ud og møde mennesker, men hun kan ikke løbe den risiko,« lyder det fra forfatteren, der fortsætter:

»Hvordan skal hun kunne gå til indsættelser, møde ambassadører, gå ture og besøge mennesker på tæt hold? Hvis hun får virussen vil det også kunne sætte prins Philip i fare.«

Både dronning Elizabeth og prins Philip er begge oppe i alderen - og det gør dem særligt udsatte i forhold til coronavirussen. Foto: Paul Hackett Vis mere Både dronning Elizabeth og prins Philip er begge oppe i alderen - og det gør dem særligt udsatte i forhold til coronavirussen. Foto: Paul Hackett

Dronningens ægtemand, prins Philip, er rundet de 98 år, og helbredet er ikke, hvad det har været. Prinsen var indlagt omkring jul sidste år, og der tages derfor særlige hensyn til ham i en tid, hvor en dødbringende virus har sit tag om verden.

Også dronningens søn og tronfølger, 70-årige prins Charles, må leve under særlige omstændigheder i disse tider.

Han har selv haft virussen, og dermed er der en sandsynlighed for, at han er immun - det er stadig et ubesvaret spørgsmål, om virussen gør folk immune - men derfor bliver der fortsat taget særlige hensyn til ham.

Hverken dronningen, hendes mand eller tronfølgeren har nogen officielle planer lagt ind i den royale kalender de kommende tre måneder - lige med undtagelse af en havefest arrangeret af dronningen 1. juli. Denne forventes dog at blive aflyst.