Hertuginde Meghan har bevidst skabt drama og taget kontroversielle valg som følge af en udspekuleret PR-strategi, der skulle sikre, at hun blev verdens mest berømte person.

Det mener den royale forfatter Lady Colin Campbell i hvert fald at vide. Det skriver Page Six.

Ifølge det amerikanske medie sagde den 71-årige forfatter, der tidligere har skrevet en bog om den afdøde prinsesse Diana, ovenstående i Graham Nortons radioprogram på BBC forleden.

I programmet sagde hun også, at PR-strategien er udarbejdet af Meghan, men at prins Harry har godkendt den.

Prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan. Foto: Hannah Mckay Vis mere Prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan. Foto: Hannah Mckay

Ifølge forfatteren har Meghan bevidst gjort ting, man ikke 'må' som royal i håbet om at nå sit mål. Forfatteren påstår blandt andet, at parrets royale brud med kongehuset var en del af strategien.

»Det er en bevidst taktik. Alt skal være meget kontroversielt, for ellers bliver man bare ikke berømt nok.«

Lady Colin Campbell er selv i gang med en bog ved navn 'Meghan and Harry: The Real Story', og hun indrømmer da også i radioprogrammet, at hun lader Meghans taktik vinde ved selv at skrive en bog om hende.

»Jeg tror, vi er vidner til noget, der vil gå over i historien, og jeg er ligeglad med, om hun bliver verdens mest berømte person eller ej,« lød det fra forfatteren i programmet, som blev sendt lørdag.

»Jeg går kun op i, om der er en historie, der skal fortælles,« fortsatte hun og påstod endvidere, at prins Harry og hertuginde Meghan har forsøgt at påvirke vinklen i hendes bog gennem fælles venner.

Page Six har forsøgt at få en kommentar til udtalelserne fra det royale par, men det har ikke været muligt.