I videoen herover kan du se billeder af kronprins Frederik og prins Joachim fra deres barndom og frem til i dag.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary er ofte på farten - både indenlands og udenlands - som officielle repræsentanter for Danmark og Kongehuset.

Det kaster selvfølgelig betydelige udgifter af sig til telefoni, men det seneste år er udgiften løbet fuldstændig løbsk.

Det viser Kongehusets regnskab for kalenderåret 2017.

Hvor kronprinsparret og deres hof brugte 82.000 kroner på telefoni og afsendelse af pakker og breve i 2016, er forbruget nærmest eksploderet til hele 147.554 kroner i 2017. Det svarer til en stigning på næsten 80 procent - selvom mobiltelefoni i samme periode er blevet billigere.

Hvad der ligger til grund for den voldsomme stigning, fremgår ikke af regnskabet.

Samlet set mere end opvejes det store merforbrug på posten for telefoni og porto dog af besparelser på ejendomsomkostningerne. Kronprinsparret har sparet 447.697 kroner på udgifterne til varme, el, vedligeholdelse og moderniseringer i forhold til 2016.

Det er stærkt medvirkende til, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary kommer ud af regnskabsåret 2017 med et beskedent overskud på 79.753 kroner mod et underskud på 22.000 kroner i 2016.

Kronprinsparret modtager 19,7 millioner kroner i årpenge fra den danske stat. Heraf går godt to millioner kroner til kronprinsesse Mary.