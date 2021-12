Det er ikke mange uger siden, at den svenske befolkning modtog nyheden om, at prinsesse Madeleine kom hjem til jul.

Den svenske prinsesse Madeleine bor til daglig i USA i delstaten Florida sammen med sin familie. I 2020 kunne familien ikke komme hjem til slottet i Stockholm, da coronapandemien hærgede.

Men nu er prinsesse Madeleine og børnene Leonore, Nicolas og Adrienne atter kommet hjem til Sverige. I den forbindelse var børnene med til at hente juletræerne for første gang, som er en royal juletradition.

»For første gang fik Madeleines børn deltaget i denne tradition, som har været i gang siden hendes bedste far kong Carl Gustaf var lille,« siger den svenske kongehusekspert Caroline Vagle til det norske Se & Hør og tilføjer.