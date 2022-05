For første gang i næsten 60 år var dronning Elizabeth ikke til stede ved åbningen af det britiske parlament.

Tirsdag eftermiddag har hendes søn, tronfølgeren prins Charles, i stedet for første gang nogensinde læst hendes traditionsrige tale op, da dronningen selv – som ved flere lejligheder den seneste tid – har måttet melde afbud grundet »episodiske problemer med mobiliteten«.

Disse helbredsproblemer nævnte Prins Charles dog ikke noget om, da han læste talen højt, skriver Sky News.

Her fortalte han blot, at hans mor dronningen glædede sig meget til de kommende festligheder i forbindelse med hendes 70 års regentjubilæum.

Talen – der er skrevet af den britiske regeringen og opridser den lovgivning, som regeringen agter at følge i parlamentet det kommende år – var dog ikke uden ændringer.

Storbrittaniens kommende konge havde nemlig ændret enkelte ord som eksempelvis 'min regering' til 'hendes majestæts regering'.

Prins Charles foretog da heller ikke den traditionsrige oplæsning fra dronningens sædvanlige trone, men fra sin egen trone i parlamentskammeret.

Alligevel tøver Sky News' royale korrespondent Rhiannon Mills ikke med at kalde prins Charles' oplæsning for »et definerende øjeblik for monarkiet, da vi ser dronningen overlade sit ansvar.«