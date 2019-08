Flere måtte lige kigge en ekstra gang, da hertuginde Kate torsdag deltog i King’s Cup Regattaen i Cowes i England.

Her løb hendes valg af påklædning nemlig med opmærksomheden, da der skete noget, der ikke er sket i mere end ti år.

Da hertuginden ankom var hun iført en farverig top, et par blå bukser og et par sneakers. Intet kontroversielt eller nyt i det.

Men da hun senere gennemgik et tøjskifte, fordi hun skulle deltage i et velgørenhedssejlads, mødte hun offentligheden i shorts.

Hertuginden var klædt til anledningen, da hun torsdag deltog i et sejlads. Foto: POOL Vis mere Hertuginden var klædt til anledningen, da hun torsdag deltog i et sejlads. Foto: POOL

Det er ikke sket siden 2008, hvor hun var til en discofest. Her var hun iført neongule shorts samt en tilsvarende grøn top.

Men det var også før, hun overhovedet blev en del af den britiske kongefamilie.

Det blev hun, da hun og prins William sagde ja til hinanden ved et storslået bryllup i april 2011.

Siden har hun indordnet sig efter de stramme tøjregler, som kommer med at være prinsesse. Blandt andet, at man skal være påpasselig med at vise for meget hud.

De blottede ben lader dog ikke til at have generet de britiske royalister. På Twitter giver flere udtryk for deres begejstring for hertugindens påklædning.

‘Flip nu ikke ud, men Kate Middleton havde shorts på? Yassss queeeeeennn,’ skriver brugeren Cera.

Brugeren Anna bakker op i et opslag, hvor hun har delt Kensington Palace eget billede fra arrangementet.

‘Det eneste, jeg har at sige, er: Kate er nødt til at have shorts på oftere. Hun bærer dem flot!’