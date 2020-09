Tidligt fredag kom det ud, at den norske kong Harald var blevet indlagt på det norske Rikshospital på grund af åndedrætsbesvær.

Nu lyder meldingen, at han vil være sygemeldt til 4. oktober, skriver norske Dagbladet.

Noget, der har stor betydning for den årlige åbning af Stortinget, Norges svar på det danske Folketing.

Det vil være kong Haralds søn, kronprins Haakon, der overtager det ærefulde hverv.

Her ses prinsesse Märtha Louise, efter hun har besøgt sin far på Rikshospitalet. Foto: Hakon Mosvold Larsen Vis mere Her ses prinsesse Märtha Louise, efter hun har besøgt sin far på Rikshospitalet. Foto: Hakon Mosvold Larsen

Man har ikke siden 1990 oplevet, at det er en anden end kongen, der har fået lov til at åbne for Stortinget.

Dengang skete det, da kongen selv var kronprins og overtog for sin far, kong Olav V.

VG skriver, at der i de tidlige morgentimer befandt sig flere ambulancer og biler til livvagter på Bygdø Kongsgård i Oslo. Kort efter fortsatte køretøjerne til Rikshospitalet.

Bygdø Kongsgård benyttes af den kongelige familie som sommerbolig.

Det vil være kronprins Haakon, som træder i sin fars sted og åbner Stortinget. Foto: Lise Åserud Vis mere Det vil være kronprins Haakon, som træder i sin fars sted og åbner Stortinget. Foto: Lise Åserud

Fredag eftermiddag fortalt kongens hustru, dronning Sonja, at hun nåede at besøge sin mand, inden hun dragede videre til Lillehammer på en arbejdsopgave.

»Jeg var forbi, før jeg rejste op til Lillehammer, og det ser ud som om, det går meget godt. Kongen selv er tilfreds, og hans læge er tilfreds,« fortalte hun ifølge TV 2 Norge.