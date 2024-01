Da det spanske kongepar lørdag dukkede op til en militærceremoni, var det med deres førstefødte ved deres side.

Det markerede samtidig den spanske kronprinsesse Leonors debut ved en royal militæroptræden.

Det skriver Dagbladet.

Den spanske kronprinsesse, der er 18 år, begyndte sidste år på en tre år lang militæruddannelse, efter hun blev færdig med sin to-årige uddannelse på UWC Atlantic College, der ligger i Wales.

Her ses den spanske kronprinsesse Leonor sammen med forældrene, kong Felipe og dronning Letizia, under ceremonien lørdag. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

I en pressemeddelelse i foråret oplyste kongefamilien, at det på den baggrund havde været 'nødvendigt at overveje prinsessens næste formative fase' som forberedelse til hendes fremtidige rolle som statsoverhoved.

»Kongen mener sammen med Dronningen, at den militære uddannelse af prinsessen er meget bekvem og værdifuld: Den styrker tjeneste- og dedikationskapaciteten og letter de repræsentationsopgaver, som hun bliver nødt til at påtage sig som arving til kronen,« lød det i pressemeddelelsen.

Som den første i arverækkefølgen vil kronprinsesse Leonor således også blive den øverste chef for de væbnede styrker, når hendes far enten træder tilbage eller går bort.

Lørdag stillede hun derfor i kadetgallauniform fra militærakademiet i Zaragoza, hvor hun gennemgår det treårige militære uddannelsesprogram.

Leonor begyndte sidste år på en tre år lang militæruddannelse. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ifølge Dagbladet anden gang, hun viser sig i sin uniform.

Første gang var på nationaldagen den 12. oktober, men lørdag markerede også første gang, hun bar det lyseblå silkebånd fra Carlos-ordenen, som er en meget prestigefyldt udmærkelse, lyder det.

Ceremonien lørdag blev afholdt for at byde velkommen til starten på det nye militærår, og skikken går ifølge Daily Mail tilbage til den spanske kong Charles III i det 18. århundrede.

På samme dag i 1782 blev byen Mahon generobret fra engelsk besættelse, og kongen beordrede vicekongerne, guvernørerne og militærcheferne til at holde en parade for at fejre det, oplyses det.

Kong Felipe gennemgik sammen uddannelse, som datteren nu er i gang med. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Ceremonien afholdes nu hvert år den 6. januar for at markere begivenheden.

I løbet af de tre år, uddannelsen tager, vil Leonor tilbringe ét år på de respektive akademier for den spanske hær, den spanske flåde og det spanske luftvåben, ligesom hendes far gjorde det, før han blev konge.

»Prinsesse Leonor kender de krav og ofre, som militærlivet indebærer, og hun er udmærket klar over æren af ​​at træne og tjene sammen med mænd og kvinder i vores væbnede styrker,« lød det i pressemeddelelsen fra det spanske kongehus sidste år.