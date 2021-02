Da kronprinsesse Mary fredag fyldte 49 år, kunne hun også samtidig fejre, at det i år er 20 år siden, at hun tog en vigtig beslutning og blev udsat for en af sit livs vigtigste prøver.

Det var tilbage i 2001, at hun valgte at satse på forholdet til kronprins Frederik. Det førte til et hemmeligt møde, hvor Mary blev smuglet ind i Danmark.

»Jeg fløj til Hamborg og blev samlet op af Jeppe (kronprinsens gode ven Jeppe Handwerk, red.) og hans kæreste og senere kone, Birgitte. Det var lidt mærkeligt, følte jeg, at skulle snige sig ind i landet, men da vidste jeg stadig kun lidt om, hvor god pressen var til alt det her,« har kronprinsesse Mary fortalt i bogen 'Under bjælken'.

Det hemmelige møde, hvor den dengang 29-årige Mary Donaldson for første gang skulle til Danmark og præsenteres for Kronprinsens venner, foregik i Jylland.

Mary havde efter en lang sommerferie med Kronprinsen i blandt andet Sydeuropa og Australien i 2001 besluttet, at hun gerne ville flytte til Europa. I første omgang Paris. Den jul holdt hun derfor hos sin far, der var flyttet til Oxford i England.

Men nytår skulle tilbringes hos Kronprinsens nære venner, det adelige par Jørgen og Malou Skeel, der ejer godset Birkelse i Vendsyssel.

For at holde mødet hemmeligt for pressen, der dengang havde fået færten af, at en australsk kvinde havde sat Kronprinsens hjerte i brand, gjorde man meget for at skjule Mary.

»Så kørte vi fra Hamburg op gennem Jylland, og på et eller andet mørkt sted, hvor det bare sneede og sneede, stoppede vi på en rasteplads, og dér kom Frederik pludselig. Så hoppede jeg over i hans bil, og sammen kørte vi op til herregården Birkelse, hvor vi fejrede nytår med en hel masse af hans venner,« fortæller Mary videre i bogen.

En ting er, at Frederik havde forberedt hende, men noget andet er at stå i balsalen hos Jørgen Skeel og Malou og møde alle vennerne Søren Jakobsen, forfatter og kongehusekspert

Nytårsfesten var dog ikke blot en helt almindelig fejring af det nye år. For Kronprinsen var det også en måde at teste, om hans udkårne havde det, der skulle til for at blive hans fremtidige livspartner:

Det fortæller forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen:

»Det var testen på, om hun er gangbar i danske adelscirkler. For der blev hun præsenteret for nogle af Kronprinsens nærmeste venner og selvfølgelig set an. En ting er, at Frederik havde forberedt hende, men noget andet er at stå i balsalen hos Jørgen Skeel og Malou og møde alle vennerne,« siger Søren Jakobsen.

Men havde parret haft nogen bekymringer, blev de gjort til skamme. Ifølge Kronprinsens gode veninde Ellen Hillingsø stod det med det samme klart, at Mary passede lige inde i det gode selskab. Ligesom mange andre mødte hun den kommende kronprinsesse for første gang til den fest:

»Da jeg så Mary komme ind i rummet på Birkelse den nytårsaften, hvor hun var blevet smuglet over grænsen, måtte jeg bare så hurtigt som muligt hen til Frederik for at sige: 'Tillykke, der er hun jo! Godt gået'. Man var ikke et sekund i tvivl. Det var magisk, for hun havde bare det hele, syntes man,« fortæller den kendte skuespiller i 'Under bjælken'.

For Mary var oplevelsen også skelsættende. På mange måder. Hun havde inden festen mødt nogle af Kronprinsens venner på vinslottet i Cayx om sommeren. Men det første ophold i Danmark viste hende for alvor, hvordan livet med Kronprinsen kunne blive.

Dagen efter nytårsfesten skulle kronprins Frederik til nytårskur med sin mor. Mary fik lov at komme med til Amalienborg. Dog narrede parret igen pressen ved, at Mary sneg sig over i en politibil, inden de nåede København.

På Amalienborg fik den kommende kronprinsesse det første møde med den rigtige royale verden. Mary lå i en sofa og så fjernsyn, da Kronprinsen pludselig dukkede op i sin gallapåklædning, som den kommende kronprinsesse aldrig havde set før.

»My god,« var Marys første tanke efterfulgt af: »Hvor ser han guddommelig smuk ud.«

Og resten er som bekendt danmarkshistorie.

I 2002 flyttede Mary Donaldson til Danmark, hvor hun fik job for Microsoft. Samme år mødte hun Dronningen for første gang, da Kronprinsen pludselig en dag mente, at det var på tide, og inviterede sin mor til te.

Dronningen godkendte den kommende svigerdatter, og i oktober 2003 blev parret forlovet.

Frederik fik sin Mary, og 14. maj 2004 fik Danmark også en ny kronprinsesse, da Kronprinsen med tårer i øjnene sagde ja til sin brud i Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke.