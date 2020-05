Det var tæt på, at Danmark mistede to prinser i arvefølgen til den danske trone en augustdag i 1988, da kronprins Frederik og prins Joachim forulykkede i en bil i Frankrig.

De overlevede begge og fik kun lette skrammer. Siden er kronprins Frederiks popularitet gået både op og ned. Tirsdag fylder han 52 år, og han er mere populær end nogensinde.

Men hvad er det, der har gjort, at kronprins Frederik er gået fra at være en ikke altid lige populær 'partyprins' til at være hele Danmarks folkelige 'Frede'?

Ifølge kommunikations- og brandingekspert Frederik Preisler fra kommunikationsvirksomheden Mensch skal en del af succesen bag Kronprinsens stærke brand findes i hans evne til at erkende sine fejl.

Der er kun 13 måneder imellem prins joachim og kronprins Frederik. Tirsdag fylder Kronprinsen 52 år. Foto: PER PEJSTRUP

»Det gode ved ham er, at han på ingen måde lægger nogen afstand mellem sig selv og det folkelige. Det er ret tydeligt, hvad han er for et menneske – også helt ned til, når han begår nogle fejl. Og det gør ham meget likeable,« forklarer han og tilføjer: »Fejlene ender ofte med at være hans største styrke.«

Ud over den uheldige tur ved kongefamiliens vingård i Cayx, hvor prins Joachim og kronprins Frederik sammen med to venner kørte galt, har der også været flere andre mindre optimale hændelser i den 52-årige kronprins' liv.

En af de seneste var skihytte-affæren, hvor kronprinsparret blev kritiseret for at have holdt et køb af en skihytte i den schweiziske bjergby Verbier hemmeligt og for at have lejet hytten ud på Airbnb.

Selv om skihytte-sagen bestemt ikke var heldig for kronprinsparret, slap de alligevel relativt helskindet igennem den. Og det skyldes ifølge Frederik Preisler netop Kronprinsens person.

Kronprins Frederik og prins Joachim var lidt vildere i deres yngre dage – og dermed var de ikke altid lige populære i befolkningen. Foto: SCHAUMBORG-LIPPE

»Det er fordelen ved ikke at fremtræde fejlfri, for når der så sker noget, har folk en fornemmelse af, at det ikke er ham. Det er nok nogle folk omkring ham, der har truffet den beslutning, tænker folk, og så glemmer de sagen,« siger han.

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen er der sket en stor udvikling med kronprins Frederik siden de unge år, hvor populariteten ikke altid var den største.

»Han har jo udviklet sig til at være en kronprins, der er meget bevidst om sin opgave og sit ansvar om den opgave. Han har fundet sig til rette i rollen som kronprins. Det er den helt store forandring, der er sket. Tidligere var han en modvillig kronprins,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han er ikke i tvivl om, at nøglen til Kronprinsens succes kan findes i ægteskabet med kronprinsesse Mary.

Kronprinsesse Mary har været en vigtig brik i kronprins Frederiks udvikling, mener Lars Hovbakke Sørensen. Foto: VALENTIN FLAURAUD

»Jeg tror, at hun er den helt afgørende faktor for, at han ser helt anderledes på opgaven og ansvaret, end han gjorde før i tiden,« siger han og tilføjer, at han også mener, at Kronprinsens største styrke er hans folkelighed og evne til at være i øjenhøjde med befolkningen.

»Det er en kæmpe styrke i forhold til, at han senere skal være konge. Det gør det lettere at blive det her nationale samlingspunkt, som han skal være.«

Frederik Preisler er da heller ikke i tvivl om, hvad han ville råde Kronprinsen til, hvis han var kunde i hans virksomhed.

»Han skal blive på den bane, han er slået ind på, der handler om at være sig selv. Den skal han være trofast over for. Han skal ikke rette sig ind efter forskellige rådgivere, der synes, han skal gå den ene eller den anden vej,« siger han.