Interessen fra offentligheden er allerede stor forud for kong Charles' kroning, der finder sted 6. maj i Westminster Abbey.

Det har kostumeproducenterne da også bidt mærke i, hvilket har resulteret i, at man nu kan erhverve sig et kong Charles-kostume.

Et eksempel på et sådan kostume er ifølge DailyMail til salg på Amazon for den nette sum af knap 33 euro – tilsvarende 245 danske kroner.

Trods den gode pris er det bestemt ikke alle, der er lige tilfredse med kongekostumet. Særligt har én detalje fået folk til tasterne.

For de 245 kroner får man nemlig en krone, en kroningskåbe og sidst, men ikke mindst: et sæt flyveører, som er beregnet til at minde om kong Charles' velkendte ansigtstræk.

På nettet kalder folk kostumet »unødvendigt« og mener, det er decideret mobning af den britiske monark.

Her ses kostumet, der deler vandene. Foto: JamPress Vis mere Her ses kostumet, der deler vandene. Foto: JamPress

En kunde har givet kostumet én stjerne i vurderingen, da personerne mener, det er slet og ret usmageligt..

»Ørerne er forfærdeligt onde og helt unødvendige. Mobning er aldrig acceptabelt,« lyder det fra personen, og flere stemmer i::

»Det er på tide, vi stopper med at mobbe kongefamilien, og går tilbage til at tilbede dem som gode, lydige undersåtter,« skriver en anden.

Der er dog ikke kun sure miner i kommentarsporet, hvor flere da også giver udtryk for at kunne se det humoristiske i kostumet.

Kong Charles har siddet på tronen siden 8. september 2022, hvor hans mor, dronning Elizabeth gik bort i en alder af 96 år.