Det er yderst sjældent, at det britiske kongehus deler ud af intime detaljer om deres familieliv, men natten til mandag dansk tid forventes Prins Harry og Meghan Markle at løfte sløret for den familiære krise.

I et verdensomspændende interview med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey vil ægteparret efter sigende forklare sandheden om, hvorfor de opgav Storbritannien og flyttede til USA for at begynde et nyt liv uden for kongehuset.

Men der bliver ikke tændt for tv'et i Buckingham Palace. Det skriver The Sunday Times.

Interviewet, der allerede er optaget, bliver vist på britisk tv mandag aften – men i stedet for at følge med i den to timer lange snak har dronning Elizabeth i stedet tænkt sig at tage på charmeoffensiv i Storbritannien. Her vil hun vise, at den royale familie »fokuserer på de store emner i stedet for den giftige pr-kamp med Harry og Meghan«.

Mens alt stadig var fryd og gammen i det britiske kongehus. Foto: John Stillwell/AFP Foto: JOHN STILLWELL Vis mere Mens alt stadig var fryd og gammen i det britiske kongehus. Foto: John Stillwell/AFP Foto: JOHN STILLWELL

En kilde tæt på dronning Elizabeth siger til avisen:

»Jeg tror ikke, at nogen skal forvente, at Hendes Majestæt holder sig oppe for at se interviewet. Det vil hun ikke. Hvad bør mandag i virkeligheden handle om? Børn, som kommer tilbage i skole, effekterne af vaccineprogrammet. Det er de store emner, den kongelige familie vil fokusere på, ikke nyheder om det cirkus.«

Interviewet bliver dog ikke helt ignoreret på slottet, for dronningen skulle efter sigende blive briefet om det mandag morgen, inden det når britisk tv. Det bliver nemlig allerede vist i USA natten til mandag dansk tid.

Der er desuden allerede blevet lagt lunser ud fra det, og her lader det til, at parret ikke har mange pæne ord tilovers for det britiske kongehus.

Vil man se hele samtalen med Oprah Winfrey herhjemme, så vises den på TV3 og Viafree mandag 8. marts klokken 21.