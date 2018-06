Hertuginde Meghans kjole vakte opsigt, da hun for nylig var med prins Harry til afdøde prinsesse Dianas niece Celia McCorquodales bryllup. Og det var ikke fordi, den var smuk. Tværtimod.

Flere brugere på de sociale medier mener nemlig, at hun ligner en sæk kartofler i kjolen, mens en enkelt ligefrem er sikker på, at hun har viklet sig ind i det IKEA-sengetøj, han også har derhjemme.

Kjolen, som den 36-årige tidligere skuespillerinde bar, er fra designeren Oscar De La Renta og koster ifølge The Sun den nette sum af knap 33.500 kroner. Men det bekostelige stykke stof kom ikke til sin ret, da det sad så dårligt på hende, mener folk på Twitter.

'Hvordan ender Meghan Markle så ofte med at ligne en sæk kartofler?', spørger Twitter-bruger CareyKerrry.

How does Meghan Markle manage to often look like a sack of potatoes #baffled — (@CareyKerrry) June 17, 2018

'Hun har god stil, men hendes tøj sidder dårligt,' skriver DeniseB_102, mens Sumaymaay skriver: 'Er Meghan Markle okay? Hvorfor er hun altid ved at drukne i sit tøj?'

'Jeg kritiserer ikke Meghan Markles kjole fra gårsdagens bryllup (lørdag, red.) på nogen måde, men jeg har bogstavelig talt hendes kjole som sengetøj fra IKEA,' skriver journalist Michael Pearson på Twitter.

Not criticising Meghan Markle’s dress from the wedding yesterday in any way but literally have her dress as my bed sheets from @IKEAUK pic.twitter.com/8O3yBJUAAr — Michael Pearson (@MPJourno) June 17, 2018

Også hertugindens hat, en såkaldt fascinator, får kritik. Twitter-brugeren CilloMurphy mener f.eks, at den ligner en badesvamp.

'Når du får en bryllupsinvitation i sidste øjeblik og ikke har en hat, så du tager det første og bedste, du kan finde.'

When you get a last minute invite to a wedding and don’t have a hat so you grab the nearest thing and go#MeghanMarkle pic.twitter.com/LO2eWWXDzC — Katie (@CilloMurphy) June 17, 2018

Og for at blive i bade-temaet, skriver brugeren MsGameTheory:

'Harry kigger medfølende på hende: 'Skat, har du glemt at tage tøj på og er taget herhen i din badekåbe''.

Oh no sorry #MeghanMarkle this is not you way too big!! Where has your lovely style gone ? pic.twitter.com/rr7uuQLpen — rattycastle (@rattycastle) June 17, 2018

Det er ikke første gang, Twitter-brugerne kritiserer hertugindens påklædning. Ved det royale bryllup 19. maj, delte hendes brudekjole fra Givenchy-designeren Clare Waight Keller også vandene.

De danske eksperter var dog enige: Den er usandsynligt smuk, lød det fra både Jesper Høvring, Chris Pedersen og Jim Lyngvild.