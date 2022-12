Lyt til artiklen

I juletiden kommer man hinanden nær. Det er tid til hygge og tid til at mindes.

Og netop det at mindes, det gør prinsesse Kate, i en forudproduceret introduktionsvideo i forbindelse med 'Royal Carols: Together at Christmas', der vises på britisk tv fredag.

Ifølge flere britiske medier heriblandt Daily Mail og Sky News, deler den britiske prinsesse rørende besked om den afdøde dronning Elizabeth.

»Dette vil være vores første jul uden hendes majestæt den afdøde dronning Elizabeth. Hendes majestæt holdt meget af julen, som en tid der bragte folk sammen og mindede os om vigtigheden i tro, venskab og familie og at vise empati og medfølelse,« siger den 40-årige prinsesse.

Familien var taget til gudstjeneste sammen. Foto: FD Vis mere Familien var taget til gudstjeneste sammen. Foto: FD

Prinsesse Kate fortsætter i videoen med at fortælle om, hvordan hun og den britiske kongefamilie i dronning Elizabeths ånd har inviteret folk til gudstjenesten, der har været med til at inspirere folk som en tak.

Og vigtigst af alt dedikerer prinsessen gudstjenesten til den afdøde monark og »alle dem der ikke længere er i blandt os længere«.

»Så mens julen føles meget anderledes i år, kan vi stadig huske de minder og traditioner vi delte.«

Gudstjenesten blev afholdt i Westminster Abbey, samme sted – hvor den afdøde monarks begravelse og kroning fandt sted – med deltagelse fra flere af den kongelige familie herunder også kong Charles, dronning Camilla, prins William og prinsesse Kates to børn Charlotte og George.