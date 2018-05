Prinsesse Benediktes får ny hofdame den 1. juni.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Efter 12 år på posten har Kristina Treschow valgt at forlade sin stilling som prinsesse Benediktes hofdame, og i stedet starter Anne Dorthe Iuel på posten.

Kongethuset oplyser, at den nye hofdame er uddannet indenfor ledelser, og hun har blandt andet arbejder som adm. direktør i hotelbranchen i både Danmark, Sverige og Storbritannien, ligesom hun har været bestyrelsesmedlem i rejsebureauet DMC.

Derudover har Anne Dorthe Iuel fungeret som gæsteforelæser ved både Syddansk Universitet og Copenhagen Business School i Danmark samt Örebro Universitetet i Sverige.

Prinsesse Benedikte var i weekenden med sin søster Dronning Margrethe på officielt besøg i Kolding for at fejre byens 750 års jubilæum, og i den forbindelse spåede kongehusekspert Lars Hovbakke, at prinsesse Benedikte kommer til at spille en større rolle i kongehuset fremover.

»Normalt ville Dronningen møde op til store begivenheder som denne med sin ægtemand prins Henrik ved sin side, men nu hvor han ikke er her længere, må andre kongelige spille en større rolle end hidtil. Det er et tegn på nye tider i kongehuset,« sagde Lars Hovbakke lørdag til BT og tilføjede:

»Derfor tror jeg, det er sandsynligt, at prinsesse Benedikte og måske også dronning Anne-Marie kommer til at optræde oftere ved officielle arrangementer sammen med Dronningen, end vi har været vant til de sidste mange år. Prinsesse Benedikte har før været meget aktiv, men det er helt tilbage fra den tid, hvor kronprins Frederik og prins Joachim stadig var børn, og der ikke var så mange voksne medlemmer af kongehuset.«