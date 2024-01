14. januar skifter kronprins Frederik og kronprinsesse Mary titlerne ud med konge og dronning.

Mandag aften var det kommende regentpar blandt gæsterne til Dronningens nytårstaffel, og det første billede af dem sammen, efter den store nyhed, blev taget.

Billedet har Kongehuset delt på sine sociale medier, og danskerne er i svime i kommentarsporene.

Her kan du læse et udsnit af de mange positive kommentarer:

Danmark får om et par uger Europas smukkeste kongepar.

Kronprinseparret er virkelig et flot par, og hvor er Mary smuk.

Om lidt udråbes det smukkeste og nok mest kærlige kongepar i Europa.

I bliver et fantastisk par til opgaven.

Klæder skaber folk. Men i to kan til hver en tid udkonkurrere en kejser.

Fantastisk flotte fremtidige regenter.