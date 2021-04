»Du har reddet mit liv.«

Sådan lød prins Joachims første ord til prinsesse Marie, efter han sidste sommer blev ramt af en blodprop i hjernen.

Det var hendes hurtige reaktion, der er skyld i, at han i dag kan tale, tænke og bevæge sig lige så godt som før.

For første gang efter ulykken sætter de to, i et interview med Hjernesagen, ord på, hvad der skete den aften, hvor blodproppen ramte, og hvordan det efterfølgende har været at vende tilbage til livet.

To måneder efter sin blodprop begyndte prins Joachim på nyt job som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere To måneder efter sin blodprop begyndte prins Joachim på nyt job som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

At alt aldrig bliver helt som før, og at det er godt, vender vi tilbage til.

Den 24. juli 2020 – en varm sommeraften i det sydfranske – var prins Joachim, prinsesse Marie og deres to børn på besøg hos Joachims kusine lidt uden for Cahors.

Joachim talte med sin fætter, da prinsesse Marie pludselig blev opmærksom på, at hendes mand talte usammenhængende, og at hans ansigt var lammet i venstre side.

Selv mærkede han intet unormalt. Men hos prinsesse Marie bimlede alarmklokkerne.

Blodprop i hjernen En blodprop i hjernen lukker for blodtilførslen til det område af hjernen, som blodkarret forsyner.

Symptomerne opstår øjeblikkeligt.

Det kan være tab af følesans, lammelse, mistet sprog eller syn. Tabet vil oftest være halvsidigt.

Derimod er tab af bevidstheden sjældent et symptom. Kilde: Hjernesagen

Noget var galt. Hun var sikker. Og derfor slog hun alarm.

Prinsen blev i al hast kørt til hospitalet i Cahors, hvor lægerne ved en scanning kunne konstatere, at han havde en stor blodprop i hjernen.

Med fuld udrykning blev prinsen overført til hospitalet i Toulouse, hvor specialister kort før midnat stod klar til at operere.

De fjernede en blodprop, der var tre millimeter i diameter, 13 millimeter lang og sad kun fire til fem centimeter fra prinsens halspulsåre.

Hospitalet Pierre-Paul Riquet i Toulouse, hvor prins Joachim blev opereret efter at have fået en blodprop i hjernen sidste sommer. Foto: REMY GABALDA Vis mere Hospitalet Pierre-Paul Riquet i Toulouse, hvor prins Joachim blev opereret efter at have fået en blodprop i hjernen sidste sommer. Foto: REMY GABALDA

Mens lægerne tog over, kunne prinsesse Marie ikke gøre mere. Hun kunne kun vente – og håbe det bedste:

»Jeg var bange for, at vi ville miste ham som person. Hans fysiske lammelse bekymrede mig meget mindre. Det, der var vigtigt, var at redde hans hjerne. Hans evne til at tale og tænke,« fortæller hun til Hjernesagen.

Først klokken 8 om morgenen var lægerne færdige med operationen, og prinsesse Marie fik lov at se sin mand i to minutter.

Han husker ikke besøget, men det gør hun.

For første gang efter blodproppen taler prinseparret ud om deres oplevelser. Foto: BERTRAND GUAY/Ritzau Scanpix. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere For første gang efter blodproppen taler prinseparret ud om deres oplevelser. Foto: BERTRAND GUAY/Ritzau Scanpix. Foto: BERTRAND GUAY

For det var først, da hun så ham smile – med begge sider af ansigtet – at hun endelig kunne begynde at trække vejret normalt.

Efter operationen var prinsen indlagt i ti dage, før han igen kunne møde sine børn.

Prinsesse Marie fortæller, hvordan det efterfølgende har været nødvendigt, men også meget intimt at tale om ulykken.

Alligevel deler hun og prinsen i interviewet mange detaljer både fra aftenen, hvor ulykken ramte, men også fra tiden efter.

Første dag på sit nye job forsikrede prins Joachim, at han havde det godt og glædede sig til at komme i gang som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Paris. Foto: THOMAS COEX/Ritzau Scanpix. Foto: THOMAS COEX Vis mere Første dag på sit nye job forsikrede prins Joachim, at han havde det godt og glædede sig til at komme i gang som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Paris. Foto: THOMAS COEX/Ritzau Scanpix. Foto: THOMAS COEX

Det er den åbenhed, vi forventer af de kongelige i dag, siger historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»De kongelige er meget mere åbne og deler ud af deres private oplevelser, end de var for bare fem eller 10 år siden. Man forventer, at kongelige i dag viser ansigtet bag facaden.«

Den individualisme, der generelt præger samfundet, smitter af på vores forhold til de kongelige, mener eksperten.

Det gælder både kronprins Frederik, Dronningen og altså også prins Joachim.

Nu var det faktisk mig, der skulle være den stærke. Det var mærkeligt, men også godt, fordi det er en del af det at være sammen Prinsesse Marie

»Det er blevet en vanskeligere balancegang at være kongelig. For den store interesse fra befolkningen tvinger dem til at træde mere varsomt.«

Men Marie og Joakim holder balancen i det åbenhjertige interview, mener han.

»For folk kan se og mærke, at de er mennesker af kød og blod som alle andre,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Ligesom hos alle andre, der bliver ramt af en blodprop, kunne det være endt helt galt for prins Joachim.

Prins Joachim og prinsesse Marie taler ud om prinsens blodprop i hjernen. Foto: Hjernesagen Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie taler ud om prinsens blodprop i hjernen. Foto: Hjernesagen

»Det var SÅ tæt på en tragedie, som kunne have ændret vores liv for evigt. Vi er meget taknemmelige for at være sammen i dag og kunne snakke med jer om det,« siger prinsesse Marie til Hjernesagens journalist.

Det var prinsesse Maries hurtige reaktion, der reddede ham fra at få alvorlige men. Det har siden ændret forholdet mellem de to. Prinsessen forklarer forandringen med følgende ord:

»Normalt er Joachim den stærke viking, som aldrig, aldrig er syg. Men lige pludselig er den, der altid har været den stærkeste, det ikke mere: Nu var det faktisk mig, der skulle være den stærke. Det var mærkeligt, men også godt, fordi det er en del af det at være sammen. Man skal altid være der for hinanden,« siger hun til Hjernesagen.

Mens prins Joachim tilføjer: »Det, at bytte rundt på rollerne, kan faktisk bringe noget positivt med sig.«