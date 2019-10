Et flere hundrede år gammelt - og kongeligt - mysterium er nu opklaret.

I årevis har man kunnet se en helt særlig prinsessekrone på Rosenborg Slot, men lige så længe har ingen kendt noget til dens ophav. Indtil nu.

Det oplyser Kongernes Samling - der er en museumssamling tilknyttet Kongehuset - på Facebook.

Det er nemlig lykkedes museumsinspektør Jørgen Hein at påvise, at kronen rent faktisk var kronprinsesse Louises brudekrone fra hendes bryllup med kronprins Frederik 5. tilbage i 1743.

Det har derfor taget 276 år at opklare mysteriet.

Den engelske prinsesse Louise var ankommet til København kun få dage inden brylluppet, forklares det.

'Ved ankomsten viste det sig, at Louise hverken havde hermelinkåbe eller krone med i bagagen. Fakturaer på Rigsarkivet viser, at dronning Sophie Magdalene fik udført begge dele i hast til sin kommende svigerdatter,' oplyser Kongernes Samling i et opslag på Facebook:

'Brylluppet blev nemlig også fejret med en i den danske enevælde hidtil udset pragt og festivitas, der skulle understrege samhørigheden mellem kongehus og undersåtter,' tilføjes det.

Kronen er nu placeret i Skatkammeret ved siden af de andre kroner i samlingen.