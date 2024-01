8. januar gik Flemming Kjølstrup Jensen ind ad dørene på Christiansborg Slot.

Da han gik ud igen, var han ikke blot blevet en audiens med dronning Margrethe rigere – han havde også fået en helt særlig 'titel', som han for evigt vil have for sig selv, med i bagagen.

Han blev således den sidste dansker, der nogensinde var i offentlig audiens dronning Margrethe.

»Jeg forstår det slet ikke (at han var den sidste, red.). Det var bare så stort at få lov til at komme ind og hilse på Dronningen. Hun kommer til at være den længstsiddende monark, jeg har haft i mit liv, jeg har altid fulgt hende, og jeg synes hun har gjort det afsindigt forrygende.«

I april sidste år rundede Flemming Kjølstrup Jensen 40 års ansættelse ved Centralvaskeriet Bispebjerg. I den forbindelse fik han først en fortjenstmedalje i Regionen, og efterfølgende bad han om lov til at komme i audiens hos Dronningen for at sige tak.

»Jeg ville have været derinde i december, for der havde jeg ferie, men alt var booket, så i november bookede jeg i stedet til 8. januar, og det var det nok meget få, der på det tidspunkt vidste, hvad der skulle ske.«

På selve dagen for audiensen vidste Flemming Kjølstrup Jensen heller ikke, at han ville ende med at blive den sidste.

Efter han havde afleveret sit tøj i garderoben og var blevet indskrevet, sad han og ventede med de øvrige, som skulle i audiens.

»Der er kaffe, te og vand, mens man sidder og småsludrer med de andre, og så er det klart, at alle dem, der skal takke for et Ridderkors kommer først ind, for den slags går efter rang, og så, efter der var tyndet pænt ud, kom ham, der havde indskrevet mig, hen og sagde: 'Flemming, vi kan se, at du kommer til at blive den sidste i audiens i dag, og dermed kommer du til at skrive historie'.«

Kongehuset ville gerne have lov til at dokumentere øjeblikket med et billede af ham og dronning Margrethe, og selvom Flemming Kjølstrup Jensen ellers ikke er meget for at få taget billeder af sig selv, så sagde han 'ja'.

»Det var så stor en ære, så det er klart, at det sagde jeg ikke nej til.«

Billedet, som siden er blevet delt på Kongehusets sociale medier, står allerede som noget særligt for ham, men også mødet med Dronningen levede op til forventningerne.

»Der sad en meget, meget smuk dame (dronning Margrethe, red.). Det var et fast håndtryk og et smil. Hun er så venlig, og det er meget vidunderligt. Det er så højtideligt og fornemt, men alligevel er der sådan en god atmosfære. Det var meget kort tid, men vi snakkede lidt om min ansættelse og arkitekten, der har lavet det gamle af Bispebjerg Hospital, og som også har tegnet Københavns Rådhus, Martin Nyrop.«

Efter den lille snak, gik dørene op og billedet af de to sammen blev taget.

»Det er en meget, meget ydmyg Flemming Kjølstrup Jensen, der står der. Det havde jeg jo ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. De (medarbejderne, red.) sagde til mig, at jeg kommer til at gå over i historien, og jeg tænkte 'okay, det er måske lidt overkill', men nu kan jeg godt se, at jeg måske får en lille parentes.«