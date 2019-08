Det var måske en træt eller travl medarbejder, der fik hejst det kongelige flag lidt for hurtigt op på Amalienborg mandag.

Flaget hejser man for at markere tilstedeværelsen af et medlem af den kongelige familie på palæet.

Men mandag blev flaget hejst forkert, hvilket en bruger sendte til Instagram-profilen Anders' Hemmingsen, der efterfølgende delte svipseren.

'Er flaget ikke på hovedet? Mandag i Kongehuset', skriver brugeren. Videoen kan du se over artiklen.

Der er tale om et Dannebrog som splitflag med en krone i midten, men flaget var blevet hejst med kronen vendt på hovedet foran de besøgende på Amalienborg Slotsplads.

Bagefter ser man, at flaget bliver hejst op påny - men denne gang korrekt, så kronen vender opad.

Der er flere forskellige typer af kongelige flagtyper, og det pågældende - Kongehusflaget - bruger man, når et medlem af den kongelige familie, der ikke har sit eget flag, residerer på slottet.

Kongehuset har ingen kommentarer til den lille flag fadæse.