»Alle i institutionen vidste, at det ikke var sandt.«

Sådan fortalte hertuginde Meghan i det opsigtsvækkende interview med Oprah Winfrey om den konflikt, hvor Meghan angiveligt uberettiget blev anklaget for at have få hertuginde Kate til at græde.

Både Meghan og hendes mand prins Harry benyttede jævnligt formuleringerne ‘institutionen’ eller ‘firmaet’ om kongehuset, da de i interviewet beklagede sig over den dårlige behandling, som de gav udtryk for, at de havde fået.

Men hvem var det egentlig, som parret helt konkret hentydede til, når de sagde ‘firmaet’ eller ‘institutionen’? Og hvem er de vigtigste personer i det britiske kongehus?

Der er en en meget streng rangorden, så det er de mest centrale personer, der har haft mest at skulle have sagt i forhold til, hvordan man skulle håndtere sagen med Harry og Meghan. Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen

Modsat danske forhold er det ikke usædvanligt at kalde det britiske kongehus for ‘firmaet’ eller ‘institutionen’.

»Vi har jo ingen tradition for at opfatte kongehuset som et firma, men man kan godt forstå kongehuset som et firma. Et firma har en kontinuitet og bidrager med kapital,« forklarer kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

Og netop det britiske kongehus er med sine flere tusinder ansatte rundt omkring i verden en kæmpe industri. Som B.T. tidligere har beskrevet er det britiske kongehus verdens rigeste monarki. Kongehuset er en milliardforretning, der hvert år har overskud på flere milliarder kroner.

Ifølge britiske medier blev termen 'firmaet' formentlig brugt første gang om kongehuset af dronning Elizabeths far, George IV.

Dronning Elizabeth, prins Charles og prins William er de mest magtfulder personer i den britiske kongefamilie. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Dronning Elizabeth, prins Charles og prins William er de mest magtfulder personer i den britiske kongefamilie. Foto: CHRIS RADBURN

Normalt vil man, ifølge itv.com bruge termen 'institutionen' om hele kongehuset og dets industri og indflydelse med ansatte og embedsmænd, mens 'firmaet' mere hentyder til de arbejdende seniormedlemmer af den kongelige familie samt de personer, der arbejder for dem.

Den royale kommentator Victoria Arbiter har udtalt til Vox.com, at Meghan dog virkede til at bruge begge ord om det samme – nemlig om hele kongehuset med ansatte og embedsfolk.

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen er der en følelsesmæssigt forskel på, om man kalder kongehuset for en ‘institution’ eller et ‘firma’.

»Et firma er mere kynisk og materielt, mens en institution er mere ideelt og traditionelt. Så når man omtaler kongehuset som institution, så bliver det rykket op ved siden af staten, universiteter og museer og ikke ned blandt virksomheder,« siger han.

Det menes, at det er dronning Elizabeths far, George VI, der begyndte med at kalde kongehuset for 'firmaet' først. Foto: Unknown Vis mere Det menes, at det er dronning Elizabeths far, George VI, der begyndte med at kalde kongehuset for 'firmaet' først. Foto: Unknown

Selvom det formelt er dronningen, der er øverste myndighed i ‘institutionen’, så er hun omgivet af et hav af rådgivere.

»Når du er overhovedet for ‘firmaet, så er der mennesker rundt om dig, der giver dig råd. Men hvad der også gjorde mig virkelig ked af det er, at nogle af de råd var virkelig dårlige,« forklarede prins Harry i interviewet.

Blandt de vigtigste embedsfolk er den såkaldte Lord Chamberlain, som svarer til den danske hofmarskal. Han er en slags direktør for hele det britiske kongehus.

Udover embedsfolkene er der også et hierarki internt i den kongelige familie. Her er overhovedet også dronningen, og jo højere oppe, man er i tronfølgen, des mere har man at skulle have sagt.

Artiklen fortsætter under grafikken:

I forbindelse med Harry og Meghans exit fra kongehuset beskrev de britiske medier, hvordan der havde været familiemøde i kongehuset. Angiveligt var det der, at man blev enige om, at parret helt skulle forlade kongehuset frem for at være deltids royale, som de selv havde ønsket.

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen er der forskel på, hvor meget magt de kongelige familiemedlemmer har.

Sådan ledes det britiske kongehus Lord Chamberlain Den britiske pendant til den danske hofmarskal leder formelt. Han betragtes som lederen af dronning Elizabeths stab samt som en magtfuld rådgiver, og funktionen betragtes som særdeles vigtig. Den nuværende Lord Chamberlain er Earl Peel, som er grand- grand-barnebarn af den tidligere premierminister Sir Robert Peel. Lord Steward Havde tidligere stor politisk indflydelse, og teoretisk er hans tolle at styre det daglige management af kongehuset samt af økonomien. I virkeligheden er hans rolle dog mere af ren ceremoniel karakter. Den nuværende Lord Stewart er James Hubert Ramsay, der er den 17. jarl af Dalhousie. Master of Horse Den tredje vigtige embedsmand i det britiske kongehus. 'Master of horse' havde tidligere stor politisk indflydelse, men er i dag mere en ceremoniel karakter. Oprindeligt indebar jobbet af holde styr på monarkens store hestehold, men nu går jobbet også ud på at holde styr på transporten af monarken med andre midler end heste. Den nuværende 'Master of horse' er Rupert Charles Ponsonby, der er den 7'ende Baron af Mauley,

»Jo længere nede i arvefølgen, man er, des mindre har man at skulle have sagt inden for familien, og hvordan kongehuset skal være. Så dronningen er absolut i toppen, og prins Charles er nummer to, og prins William er nummer tre«, forklarer han.

»Der er en meget streng rangorden, så det er de mest centrale personer, der har haft mest at skulle have sagt i forhold til, hvordan man skulle håndtere sagen med Harry og Meghan, og så har man selvfølgelig en masse embedsmænd til at hjælpe sig,« siger han.

Ud over Dronningen, prins Charles og prins William er der dog også andre medlemmer af kongefamilien, som har en del indflydelse.

Jo højere opppe i tronfølgen, des mere magt har man i den royale familie. Her ses dronning Elizabeth med prins William og hertuginde Kate. Foto: GEOFF PUGH Vis mere Jo højere opppe i tronfølgen, des mere magt har man i den royale familie. Her ses dronning Elizabeth med prins William og hertuginde Kate. Foto: GEOFF PUGH

Dronningens mand, prins Philip, prins Charles og prins Williams hustruer samt dronning Elizabeths datter, prinsesse Anne, og prins Edward hører med her, mens andre mere perifere medlemmer som for eksempel ægtefolkene til dronningens andre børn ikke har så stor indflydelse.

Ligesom prins Harry er også den ellers tidligere så populære prins Andrew røget ud i kulden, efter at han er blevet kædet sammen med sexmisbrugere Jeffrey Epstein. Og Andrew, der engang var den anden i tronfølgen, har nu ikke særlig stor indflydelse længere.