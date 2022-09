Lyt til artiklen

De er bare ni og syv år gamle.

Prins George og hans søster prinsesse Charlotte oplevede uden tvivl den vanskeligste dag i deres unge liv, da de mandag deltog i deres oldemors, dronning Elizabeths, begravelse.

Klædt helt i mørkt og med alvorlige miner ankom de to royale børn til Westminster Abbey med deres mor, prinsessen af Wales, Kate Middleton, og deres bedstemor, Queen Consort, Camilla.

Deres lillebror, den fireårige prins Louis, var dog ikke med til begravelsen.

Før højtideligheden havde der været tvivl om, hvorvidt William og Kates to ældste børn ville deltage i ceremonien, hvor mere en 2000 kongelige, statsoverhoveder og regeringsledere fra hele verden var med.

Og ifølge avisen The Guardian kan børnenes tilstedeværelse meget vel have været genstand for betydelige overvejelser i den kongelige familie.

Ved tidligere statsbegravelser af monarker har børnebørn og oldebørn nemlig ikke spillet en formel rolle under begravelsen.

Billederne taler deres tydelige sprog:

Flere gange så man, hvordan prinsessen af Wales forsikrede sig, at hendes to børn var okay.

Hun lagde en hånd på sin søn knæ og tog prinsesses Charlotte i hånden, da de ankom til kirken.

Samme dag, som dronning Elizabeth sov stille ind på Balmoral, havde de to søskende første skoledag på en skole i Berkshire.

Få dage senere udtalte prins William til britiske medier, at han og Kate – trods dødsfaldet – forsøgte at holde børnenes hverdag så normal som muligt.

The Guardian spekulerer derfor i, at børnenes deltagelse skal ses som et ønske om at signalere stabilitet i monarkiet og klart tilkendegive, at arvefølgen er sikret.