Filminstruktører, manuskriptforfattere og skuespillere fra hele verden fik mandag aften royalt selskab af kronprins Frederik.

Kronprinsen er nemlig protektor for Odense Internatíonal Film Festival 2020, som foregik på Farvergården midt i Odense.

Selvom det i år var et noget anderledes arrangement end normalt, var det alligevel en festlig kronprins, som B.T. mandag aften var heldige at fange på den røde løber i Odense.

»Jeg synes, det er godt og festligt,« lød det fra kronprinsen, da han efter arrangementet tog sig en tur på det perfekt placerede, røde tæppe, der var placeret i stram hestesko.

H.K.H. Kronprins Frederik og Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel, ankommer til Odense International Film Festival 2020, mandag den 24. august 2020. Efterfulgt af Kulturminister Joy Mogensen og Odense Rådmand Jane Jegind Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere H.K.H. Kronprins Frederik og Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel, ankommer til Odense International Film Festival 2020, mandag den 24. august 2020. Efterfulgt af Kulturminister Joy Mogensen og Odense Rådmand Jane Jegind Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kronprinsen er protektor for festivalen, der er en kortfilmsfestival, som afholdes hvert år i uge 35.

På grund af coronakrisen har Odense Internatíonal Film Festival 2020 kun sat halvt så mange billetter til salg som normalt, for at det var muligt at overholde myndighedernes retningslinjer.

Det påtalte kronprins Frederik da også:

»Der er god stemning i betragtning af, hvor få der er, men jeg har hørt, at der er dobbelt så højt til loftet, når man er fyldt op.«

Coronakrisen har medført, at der langt fra har været afholdt så mange arrangementer som normalt, og Kronprinsen gav også udtryk for, at det var skønt at være ude i 'virkeligheden igen.'

Odense Internatíonal Film Festival 2020 er Danmarks ældste filmfestival og Danmarks eneste Oscar-kvalificerende filmfestival.

Vinderne af samtlige af festivalens kortfilmkonurrencer kan sendes videre til Academy Awards.

Udover Kronprinsen var også Ellen Hillingsøe, Rasmus Botoft og Kulturminister Joy Mogensen til festivalen.