Sarah Ferguson, der er hertuginde af York, blev skilt fra prins Andrew for 22 år siden. Men på trods af det bor de stadig sammen.

‘Fergie,’ som hun kaldes i britiske medier, sætter ord på skilsmissen i det første interview hun har givet i 20 år.

»Vi er de lykkeligste, skilte par i hele verdenen. Vi er ikke gift med hinanden, men ikke skilt fra hinanden,« forklarer Sarah Ferguson i interviewet ifølge Daily Mail.

Selvom prins Andrew således er på god fod med ekskonen, har hans far i to årtier haft et anstrengt forhold til sin tidligere svigerdatter.

Arkiv Foto: STEVE PARSONS Vis mere Arkiv Foto: STEVE PARSONS

Det udspringer alt sammen af en skilsmisse-skandale, der nåede sit klimaks, da avisen The Sun bragte et billede af en topløs Fergie på badeferie i St. Tropez.

I billedserien findes et berømt billede af Fergie, der øjensynligt bliver suttet på sin venstre fod af sin økonomiske rådgiver, texaneren John Bryan.

Billederne blev taget, mens Fergie stadig var gift med hertugen af York, som hun havde to royale børn med, prinsesserne Beatrice og Eugenie.

Derfor skabte det også overskrifter, da Sarah Ferguson og prins Philip blev fotograferet sammen sidste måned, da Sarah Ferguson og prins Andrews datter Eugenie blev gift.

Sarah Ferguson med sin eksmand prins Andrew. Foto: ARCIERI Vis mere Sarah Ferguson med sin eksmand prins Andrew. Foto: ARCIERI

28-årige Eugenie er nummer ni i den britiske tronfølge.

Hun blev gift med den 32-årige borgerlige forretningsmand, Jack Brooksbank, der sidste måned blev fejret med et storslået bryllup.

Sarah Ferguson fortæller desuden i interviewet med Daily Mail, at hun var rørt til tårer på bryllupsdagen.

»Jeg har altid tænkt til andres bryllupper: 'Hvorfor græder moderen ved brudens bryllup?' Men nu forstår jeg det fuldstændig. Det er fordi, det er så fantastisk at se, at din datter er blevet voksen, forlader hjemmet og starter hendes eget liv.«