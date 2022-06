Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han er en meget god og venlig mand. Han er en god mand.«

Er der én, der bakker op om den skandaleombruste britiske prins Andrew, så er det ekskonen Sarah Ferguson.

Mens både familie, venner og høj som lav i det britiske samfund har vendt prinsen ryggen, så står Fergie stadig side om side med ham.

Prinsen mistede alle sine protektioner og privilegier efter sagen om den pædofilidømte rigmand Jeffrey Epstein og hans påståede forhold til den purunge Virginia Giuffre. En konflikt, hvor prinsen til sidst var nødt til at indgå forlig og betale flere millioner pund til Giuffre.

Sarah Ferguson bakker 100 procent op om sin eksmand, prins Andrew. (Arkivfoto) Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Sarah Ferguson bakker 100 procent op om sin eksmand, prins Andrew. (Arkivfoto) Foto: TOBY MELVILLE

I et nyt radiointerview med avisen Times siger Fergie sågar, at hun ville gifte sig med prins Andrew igen, hvis hun kunne skrue tiden tilbage.

»Det var en meget exceptionel dag, 23. juli 1986,« sagde hun med henvisning til parrets bryllupsdag.

Ægteskabet varede kun ti år, men på trods af skilsmissen har prinsen og hertuginden bevaret et tæt venskab.

De bor begge i en ejendom i Windsor, men har hver deres lejlighed. De besøger også jævnligt Dronningen sammen.

Sarah Ferguson og prins Andrew blev gift i juli 1986. I et nyt interview understreger hertuginden, at hun ville gifte sig med ham igen, hvis hun kunne skrue tiden tilbage. Foto: STRINGER Vis mere Sarah Ferguson og prins Andrew blev gift i juli 1986. I et nyt interview understreger hertuginden, at hun ville gifte sig med ham igen, hvis hun kunne skrue tiden tilbage. Foto: STRINGER

De ejer også en feriehytte i Schweiz sammen.

Sarah Ferguson har tidligere betegnet skilsmissen som »det lykkeligste fraskilte par i verden.«

I 2019 blev prinsen tvunget til at trække sig fra sine royale forpligtelser.

Under det netop overståede regeringsjubilæum pressede prins Charles og hans søn prins William angiveligt den aldrende Dronning til at udelukke Andrew, som ellers normalt bliver betegnet som Dronningens yndlingssøn, fra de officielle dele af arrangementet.